漱口水30秒內殺死新冠病毒！　專家曝：無法預防感染

▲最新研究指出，市面上有三罐常見的漱口水能夠在30秒內有效殺死新冠病毒。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情持續一年多，民眾出門在外已習慣戴口罩、勤洗手做好自我保護。最新研究指出，市面上有三罐常見的漱口水能夠在30秒內有效殺死新冠病毒；但專家也表示，殺死病毒並不難，且漱口水對於新冠肺炎也沒有任何預防效用。

一項刊載在預印本數位典藏平台「BioRxiv」的研究指出，市面上有三款含有西吡氯銨 （Cetylpyridinium chloride）或月桂醯精氨酸乙酯（ethyl lauroyl arginate）的漱口水，能夠在30秒內有效殺死咽喉內的新冠病毒，因此科學家可確定漱口水對「在臨床環境中降低病毒暴露風險」的潛在影響。

但在實驗室環境和現實生活中仍有差距，因此研究者也建議可以針對人體進行再測試。世界衛生組織（WHO）表示，部分品牌的漱口水可以清除口腔唾液內的微生物，但並不意味著可以讓你免於感染；作為測試品牌之一的李施德霖（Listerine）也發出聲明指出，「李施德霖漱口水尚未經過對抗任何新冠病毒株的測試。」

約翰霍普金斯大學衛生安全中心醫學博士阿達利亞（Amesh A. Adalja）表示，殺死新冠病毒本來就不難，有很多物質都能讓其失去活性，漱口水也不能轉化為預防感染，「你不可能用完漱口水就和別人有親密接觸，還認為感染新冠肺炎的風險是零。」

紐約水牛城大學傳染病學教授兼主任羅索（Thomas Russo）也說，這項研究是基於實驗室，並非在現實生活中，且患者一旦感染新冠肺炎，破壞就已經開始了，「病毒也會從眼睛和鼻腔進入，漱口水這時真的有用嗎？」

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