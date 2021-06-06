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室友確診他竟回南部家！害5親人陷風險　染疫軍官：長官叫我回高雄

▲高雄市政府6日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府6日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

空軍一名30多歲的校級軍官，在台北同居室友已經確診後，照規定應該「就地隔離」，但他趁著台北市匡列不及的時候，6日1日開車回到高雄家裡躲了3天，等到被找到已經確診，他向疫調人員表示：「是部隊長官要我回高雄隔離。」

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這名確診空軍軍人案號11255，因為未及時匡列隔離採檢，回到高雄後發病確診！他的同居室友案號為9899，明知室友確診了，自己明顯是「接觸者」，但他還是選擇在1日的時候開車回到高雄，因為擔心被傳染，2日自費採檢，檢測報告是陰性。

▲高雄市政府6日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府6日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

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該軍官3日的時候出現症狀，覺得很不舒服，而高雄市政府衛生局則是在4日才接到台北市政府通知，表示有個漏網匡列的男子跑到高雄，緊急開出居家隔離通知書，但已經晚了3天。該軍官5日確診，經過檢測ct值為19.2，感染力相當強，他的同住家人，包含媽媽、老婆以及3個小孩通通被匡列。高雄市衛生局說：「個案於6/1開始居家隔離，無本市公共場所活動史。」

個案明明知道自己是接觸者，應該就地「隔離」，卻回到高雄，疫調人員詢問為何沒有就地隔離，據瞭解他的說法是「部隊長官叫我回高雄隔離」。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調：「根據11255疫情調查，我們確認知道同住室友確診之後，他就回到了高雄，是在4日才正式接到居家隔離通知書，兩邊通知延遲差了3天，可是他的營區是在台北市」。換言之，是否開罰應該由台北市政府決定。

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