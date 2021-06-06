力保護國神山群！竹苗邊界將設社區篩檢站　3縣市居民都能申請

▲新竹市將於香山南隘地區增設｢竹竹苗防疫作戰聯盟｣篩檢站。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

針對近日苗栗科技廠群聚案，新竹市、新竹縣及苗栗縣達成｢竹竹苗防疫作戰聯盟｣的合作協議，考慮到不少南香山市民在苗栗科技大廠服務，新竹市府也決定在竹苗邊界新設｢香山社區篩檢站｣，服務對象不限新竹市民，竹縣、苗縣有需要的民眾也能申請服務。

蔡英文總統5日下達指示，要求新竹市、新竹縣、苗栗縣要共組｢竹竹苗防疫作戰聯盟｣，竹市府今日確認三項具體工作，包含第一，市府將與佛教團體慈濟基金會、廣鑫營造，在竹苗邊界的南隘路上設立「香山社區篩檢站」，服務對象不限新竹市民，新竹縣及苗栗縣民也能預約使用。

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第二，5日上路的「竹科專案篩檢站」，昨日774位移工採檢皆為陰性，今日竹科專案篩檢站，截至中午篩檢共499人，其中2人快篩陽性，已送加強型防疫旅館，等待PCR檢驗結果中，同時該篩檢站累積至今中午為止共已篩檢1223名。

第三，由竹市府向國防部請調人力，請求陸軍第6軍團33化學兵群、 後備指揮部及後備輔導中心支援，由里長帶隊走進社區，針對鄰近的香山區南港、內湖、中隘、南隘四里進行消毒。

此外，新竹市6日也傳出好消息，日前案10359、50多歲家庭主婦，因家人預計住院，她為陪病者，依院方規定一起進行採檢，PCR一採陽、二採陰，再送三採，已經確定PCR陰性，市府已向疫情指揮中心申請撤銷案號，因此新竹市的累積確診個案由23名調整到22名。

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