柯P撐1周才「周末市場分流」　林靜儀砲雙北市長：面子比市民重要

▲新店建國市場人流管制。（圖／記者林振民攝）



記者黃可昀／綜合報導

基隆市5月30日開出第一槍，推動傳統市場依照身分證尾數「分流買菜」，盼減少市場群聚感染現象，當時新竹、桃園、嘉義、高雄等各縣市紛紛宣布跟進，雙北則不採用，直到撐了一周後，今日（6）台北市才決定「周末市場分流」，引來前立委林靜儀醫師批評，「是自己面子優先還是市民優先？」

疫調足跡顯示，許多案例都是在傳統市場採買時感染，基隆市長林右昌日前宣布，民眾到傳統市場依身分證尾數「單雙號」自主分流，各縣市決定也採用此方式，但疫情最嚴峻的台北市與新北市卻不跟進，繼續使用人流管制、不定時稽查政策。

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▲台北市今天宣布周末跟進市場分流。（圖／北市府提供）



林靜儀醫師在臉書表示，苗栗電子廠的群聚感染讓外界都很擔憂，中央與地方迅速加派資源圍堵疫情，避免病毒持續擴散，反觀雙北首長卻慢半拍，「全台灣都在陪雙北一起三級警戒，但是光是縣市政府權責的市場人流分流 ，這二個市長（雙北市長）硬是硬撐一個星期不願意這麼做，到底是為了什麼？ 」

林靜儀醫師指出，看雙北民眾的無助、醫療工作者的無奈，她腦中不停浮現「以蒼生為念」這句話，希望雙北首長能儘速跟進市場分流政策，「到底是自己面子重要，還是自己的縣市民眾的生命財產安全重要？ 」

網友回應，「台北現在才跟進也罷，新北怎麼還沒跟進？到底市場性質那裡不一樣」、「在濱江市場看了三個禮拜，每週二三五六日滿滿都是人，現在才說要分流會不會太慢」、「台北跟新北根本是⋯⋯⋯唉不想多說了。」

事實上，台北市長柯文哲原宣布不跟進市場分流，今日（6）視察濱江市場狀況後，下午記者會才改口宣布「周末也市場分流」，周一到周五則維持原本的自主管理規範，周末則要依照身分證尾數單雙號出門採購。