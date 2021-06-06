看不到未來！台中成旅晶贊休館到8月底　7期摩鐵10多家歇業

▲成旅晶贊公告台中民權館將停業到9月。（圖／翻攝官方粉絲團）



記者游瓊華／台中報導

台中逢甲商圈老牌旅店「黎客」傳出無預警熄燈消息，位在中區的中大型飯店成旅晶贊稍早也在臉書公告，即日起將休館到暑假過後，也就是8月底，9月開始才再對外營運。台中市旅館公會理事長鄭生昌指出，「旅宿業看不到未來」，目前台中已近70家旅宿業停業，若三級警戒再延長，停業家數恐破百家。

已經營8、9年的成旅晶贊擁有108間客房，算中大型旅館，5月31日才在臉書發起北部分館挺醫護活動、前天還感謝日本捐助疫苗，但今（6日）上午突然在臉書貼文，「因應Covid-19疫情之變化，為確保旅客與員工的健康安全，飯店將自2021年6月5日起至2021年8月31日止，實施防疫性措施，暫時休館。」館方透露，早在6月1日就已經休館，先前推出的餐飲外帶服務也通通取消。

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此外，台中市旅館公會理事長鄭生昌也提到，去年就算疫情不佳，摩鐵業者起碼都還撐得住，消費者都還會到摩鐵休息，畢竟「休息是2個人的事情」，需求仍在，但今年疫情太急太猛，民眾不敢出門，摩鐵業者也撐不住，7期放眼望去，已有10多家摩鐵悄悄停業。

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