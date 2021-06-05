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鋒面襲台「長5000公里」驚人畫面曝　彭啟明：雨量不亞於一個颱風

▲▼鋒面襲台「長5000公里」驚人畫面曝　彭啟明：雨量不亞於一個颱風。（圖／翻攝自臉書／彭啟明）

▲從南亞到東北亞，鋒面長達5000公里；點圖可放大。（圖／翻攝自臉書／彭啟明）

記者柯沛辰／綜合報導

受到梅雨鋒面、西南風影響，全台各地雨勢驚人。氣象專家彭啟明在臉書貼出影片，指這波鋒面長達5000公里，5日下午到隔天6日將是最旺盛的時候，不亞於一個颱風帶來的雨量。

彭啟明在文中指出，滯留鋒面是很特殊的天氣系統，從南亞到東北亞長達5000公里，要各種勢力配合得剛剛好才有辦法滯留，而且氣象局預測的總雨量驚人，像是南部山區可以到達300到490毫米，不亞於一個颱風。

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彭啟明進一步說明，300到490毫米是一個區間，300可能還能應付，但許多地方2天下490毫米就無法應對，這是一個風險區間，若民眾住家處於脆弱區域，就要有風險意識，做該有的應對、提前防備。

▲▼鋒面襲台「長5000公里」驚人畫面曝　彭啟明：雨量不亞於一個颱風。（圖／氣象局）

▲總雨量預測；點圖可放大。（圖／氣象局）

彭啟明表示，旱澇可說是一線之隔，希望這波鋒面可以解除限水旱象，但不要帶來太多災害。

許多網友看完紛紛留言，「不下則已，一下驚人」、「南部缺水靠這一波了」、「剛好解渴，中部不用限水了」、「這太平洋高壓總算有帶給台灣一件好事」、「謝謝老天爺下雨，再多補一些吧，真擔心後面沒雨水就糟糕了」。

▼24小時雨量預測；點圖可放大。（圖／氣象局，下同）

▲▼鋒面襲台「長5000公里」驚人畫面曝　彭啟明：雨量不亞於一個颱風。（圖／翻攝自臉書／彭啟明）

▲▼鋒面襲台「長5000公里」驚人畫面曝　彭啟明：雨量不亞於一個颱風。（圖／翻攝自臉書／彭啟明）

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