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郭台銘買疫苗有進展　張亞中：盼衛福部也同意我受委託捐贈的疫苗

▲張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘喊捐500萬劑BNT疫苗有新進展，衛福部食藥署長吳秀梅5日表示，下週預計會通過BNT與嬌生的緊急授權（EUA）。對此，台大教授、孫文學校總校長張亞中表示，欣聞衛福部已同意郭台銘所捐贈的疫苗，他與所有台灣民眾都同感欣慰，除在此感謝郭的大愛義舉外，亦盼衛福部也能同意接受他所受委託捐贈的疫苗。

張亞中日前指出，透過台商與中國友人捐贈，取得500萬劑德國BNT疫苗及500萬劑中國國藥疫苗，然而中央流行疫情指揮中心宣稱僅收到1份張亞中提供的北京兩岸東方文化中心影本，也未有原廠證明。

張亞中5日也回應，「本人一直表達我們的受妥託捐贈案與郭台銘先生的自行購買捐贈案並不相同，我們可以確保疫苗來源與安全性，並願意隨同疫苗提供相關合格證明等文件，但必須衛福部先表達接受意願，我們才能協調處理」。

張亞中表示，懇請衛福部不要再以行政程序為理由，模糊焦點，阻擋此一其實非常簡單迅速即可完成的捐贈案的進行，以致讓包括眾多中國台商在內的捐贈者失望，辜負他們的善心義行，因此請儘速派員輔導告知進口所需要的具體文件，以使疫苗儘快來台為感。是所至盼。

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