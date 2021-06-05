車頭嚴重凹陷！小客車硬闖平交道「遭火車彈飛3m」　父女檔重傷

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣春日部市5日上午發生一起小客車誤闖平交道的事件，該輛淺藍色小客車隨即被行駛過的火車撞上，車頭嚴重凹陷，當場被撞到3公尺遠之處。車上的38歲駕駛與8歲女童重傷、4歲男童輕傷，3人都被送往醫院急救。當時列車上共載有400名乘客，所幸無人受傷，列車也沒發生脫軌意外。

根據《日本放送協會》、《每日新聞》報導，埼玉縣春日部市東武野田線的豐春站附近一處平交道，5日上午10時25分左右，一輛自小客車不知為何誤闖已經放下欄杆的平交道內，等到發現時早已動彈不得。根據現場目擊民眾表示，在衝撞意外發生前，男駕駛還曾經下車到車外求救，怎知卻還是來不及。

從日媒所拍攝到的空拍畫面可以看到，小客車火車撞到後，被彈飛到3公尺遠之處，與火車接觸到的車頭、車體左後側，也因受到巨大撞擊，嚴重毀損。

當事小客車由現年38歲的男子駕駛，當時車上還載有一名8歲的女童與4歲男童，雖然警消到場時，3人仍有意識，但是男性與女童傷勢嚴重，隨即被送往醫院急救。另一方面，列車上沒有出現傷亡，火車受到撞擊後也並未發生脫軌意外。未來警方將會持續深入調查，以釐清詳細事發經過。

受該起事故影響，野田線岩槻至春日部區間，列車延誤2小時40分鐘，影響範圍約有9000人。

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