　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

車頭嚴重凹陷！小客車硬闖平交道「遭火車彈飛3m」　父女檔重傷

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣春日部市5日上午發生一起小客車誤闖平交道的事件，該輛淺藍色小客車隨即被行駛過的火車撞上，車頭嚴重凹陷，當場被撞到3公尺遠之處。車上的38歲駕駛與8歲女童重傷、4歲男童輕傷，3人都被送往醫院急救。當時列車上共載有400名乘客，所幸無人受傷，列車也沒發生脫軌意外。

根據《日本放送協會》、《每日新聞》報導，埼玉縣春日部市東武野田線的豐春站附近一處平交道，5日上午10時25分左右，一輛自小客車不知為何誤闖已經放下欄杆的平交道內，等到發現時早已動彈不得。根據現場目擊民眾表示，在衝撞意外發生前，男駕駛還曾經下車到車外求救，怎知卻還是來不及。

從日媒所拍攝到的空拍畫面可以看到，小客車火車撞到後，被彈飛到3公尺遠之處，與火車接觸到的車頭、車體左後側，也因受到巨大撞擊，嚴重毀損。

當事小客車由現年38歲的男子駕駛，當時車上還載有一名8歲的女童與4歲男童，雖然警消到場時，3人仍有意識，但是男性與女童傷勢嚴重，隨即被送往醫院急救。另一方面，列車上沒有出現傷亡，火車受到撞擊後也並未發生脫軌意外。未來警方將會持續深入調查，以釐清詳細事發經過。

受該起事故影響，野田線岩槻至春日部區間，列車延誤2小時40分鐘，影響範圍約有9000人。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

防疫必備！隨身空氣清淨機599元起

ET快訊
快樂雨神！石門水庫蓄水量達4230萬噸　有助穩定供水
快訊／信義區男子陳屍屋內！鄰居聞惡臭報警…「曾去萬華茶室」
疫情期間去市場！買「7樣菜」一聽金額臉綠了
王柏融炸裂第4轟！助火腿逆轉巨人　第2度與吳念庭同日開轟
噴酒精「木傢俱炸出白斑」　學霸妹崩潰：嫁妝毀了！曝1招神還原
快訊／美跨黨派3參議員明抵台　蔡英文8:30空指部親接見訪團
快訊／美跨黨派3參議員明訪台　會晤我國政府高層

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一家4口湖邊慶生成悲劇！　他獨留岸上痛哭「拍下父兄溺斃」網心醉

美校不認Covaxin！她接種2劑被要求「補打另款疫苗」　安全性存疑

3歲萌娃餓死內幕曝！親姊「當狗養」棄公寓後逃家　5個月只吃麵包

車頭嚴重凹陷！小客車硬闖平交道「遭火車彈飛3m」　父女檔重傷

連續2星期吃麥當勞還瘦1.7kg！　健身教練曝1成功關鍵

中國批評無須理會！　菅義偉外交顧問：迅速捐台疫苗才有意義

抖音挑戰「生吞1匙粉末」　20歲網紅心臟病發送醫

研究：印度第2波疫情「禍首是印度變種」　傳播率高出英國變種50％

法更新入境管制！台灣列「橘區」不如日韓　需附PCR陰性報告

北韓慌了！200萬劑疫苗被卡卻「拒打美國疫苗」：怕美國偷塞病毒

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

陳零九挨罵「女巫不救」：我都接受！　曝治療狀況…籲一有徵兆就待在家

「嘸蝦米輸入法」靠直覺+聯想打字　速度大大提升...網：用過就回不去

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

新北4警拔槍喝斥可疑人士「趴下」　所長到場傻眼...尷尬喊：教官好！

一家4口湖邊慶生成悲劇！　他獨留岸上痛哭「拍下父兄溺斃」網心醉

美校不認Covaxin！她接種2劑被要求「補打另款疫苗」　安全性存疑

3歲萌娃餓死內幕曝！親姊「當狗養」棄公寓後逃家　5個月只吃麵包

車頭嚴重凹陷！小客車硬闖平交道「遭火車彈飛3m」　父女檔重傷

連續2星期吃麥當勞還瘦1.7kg！　健身教練曝1成功關鍵

中國批評無須理會！　菅義偉外交顧問：迅速捐台疫苗才有意義

抖音挑戰「生吞1匙粉末」　20歲網紅心臟病發送醫

研究：印度第2波疫情「禍首是印度變種」　傳播率高出英國變種50％

法更新入境管制！台灣列「橘區」不如日韓　需附PCR陰性報告

北韓慌了！200萬劑疫苗被卡卻「拒打美國疫苗」：怕美國偷塞病毒

快訊／「竹科移工快篩」拆彈首日！　PCR急件報告出爐

少女遭叔叔「性侵10年」鼓起勇氣提告　爸爸冷言：不去想就沒事了

居家防疫生活不無聊！你畫我猜、 Cookpad家常食譜　四款APP載起來

電源總開關設在孩子房間　媽驚：影響健康？網咋舌「1東西更可怕」

拜登「超級好友」昆斯也來了！　美參議員團預計僅停留3小時

花蓮38例今喜迎+0！徐榛蔚呼籲別返鄉：勿群聚前往外縣市跑

大雷雨狂襲！基隆人漏夜「颱風級備戰」　防水閘門、沙包全上了

快訊／信義區男子陳屍屋內！鄰居聞惡臭報警…「曾去萬華茶室」

泱泱被抓包有男友了！　「直播1細節」露餡 …網揪出他身份笑翻

快樂雨神！石門水庫蓄水率達20.9％　達4230萬噸有助穩定供水

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

美釋台疫苗交付日期　白宮進一步回應

滿地都是屍體　家屬被迫開屍袋認屍

打完2劑疫苗仍確診！醫院廚師和同事聚餐完發燒

空軍接種AZ疫苗第2劑腦死！3天後身亡

101點燈感謝日　登NHK推特話題第1名

日網友超感動！　瘋傳台北101「感謝日本」點燈圖

日擬供越南200萬劑疫苗　最快6月中配送

即／臉書將宣布新政策：政治人物發言違規　就刪文

女童火車上睡著　遭抱進廁所逼吞吐

歐盟宣布：禁止白俄羅斯國航降落、飛越領空

日台交流協會轉台北101照：一起繼續走向希望の明日

G7將推全球基建倡議反制一帶一路

辛普森殺妻案辯護律師辭世 享壽87歲

更多熱門

相關新聞

菅義偉外交顧問：中國批評無須理會

菅義偉外交顧問：中國批評無須理會

日本提供給台灣124萬劑疫苗在4日送抵，從消息曝光到運達台灣，過程相當迅速。日本首相菅義偉外交政策顧問宮家邦彥表示，這是非常好的疫苗外交，日方也不在意中國方面的抗議聲；至於決策相當迅速，他則說，「這才有意義，如果只是口頭上答應，卻等到7月才送，那就沒意義了。」

北韓傳「拒打美國疫苗」：怕被偷塞病毒

北韓傳「拒打美國疫苗」：怕被偷塞病毒

對抗北京疫苗外交！日本與美聯手這2國將受惠

對抗北京疫苗外交！日本與美聯手這2國將受惠

交流協會湧感恩花籃　日人感動：用日幣下架台灣鳳梨！

交流協會湧感恩花籃　日人感動：用日幣下架台灣鳳梨！

戴口罩也確診　東京疫情恐迅速擴大

戴口罩也確診　東京疫情恐迅速擴大

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S宣布離婚！斷開10年汪小菲

汪小菲發文回應了！

今增確診511例「476例本土、35例校正回歸」

快訊／陳零九確診遭網友辱罵...女友自責道歉了

快訊／S媽表態！揭大S爆離婚真相

郭台銘缺BNT疫苗原廠授權書　台積電前高層一招解套

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

大S掰了汪小菲10年婚　小S6字回應了

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

今日增37死！男性25人、女性12人

快訊／柯文哲宣布：北市打新冠肺炎疫苗免費

汪小菲年年罵台灣「連許雅鈞也受不了」

快訊／邱鋒澤新冠肺炎檢驗結果出爐！

獨／大S驚爆離婚　家人回應超冷靜

更多

最夯影音

更多
原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？
正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面