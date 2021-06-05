北韓慌了！200萬劑疫苗被卡卻「拒打美國疫苗」：怕美國偷塞病毒

▲俄羅斯當地業者透露，北韓對俄國研發的新冠疫苗「衛星-V」產生高度興趣。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

對外宣稱「零確診」的北韓（朝鮮），原訂今年5月底可獲COVAX平台協助取得約200萬劑新冠疫苗，不過因當局與COVAX針對疫苗運抵後的分配、接種計畫協商工作尚未結束，加上全球疫苗供不應求，導致疫苗恐怕比最初計畫晚到貨。對此，北韓當局似乎相當失望，轉而對俄羅斯疫苗產生興趣，甚至認為美國可能在疫苗「動手腳」。

根據俄媒《國際文傳電訊社》（Интерфакс）於當地時間4日報導，俄羅斯製藥商透露，北韓似乎正對俄羅斯生產的新冠疫苗「衛星-V」（Sputnik-V）、「衛星Light」（Sputnik Light）產生高度關注，期盼能獲取俄羅斯產的新冠疫苗，而這與北韓遲遲無法取得COVAX提供的199萬2000劑新冠疫苗有關。

有分析指出，COVAX向北韓提供新冠疫苗，恐怕得等到今年7月才可能再次推動。

▲北韓平壤一間餐廳正進行消毒防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

其實北韓早在5月24日發表聲明，批評新冠疫苗的採購與取得在全球各國出現不公平的現象，「某些國家大量囤積新冠疫苗，量超過其實際需要的數量雖然研發新冠疫苗屬於人類的成就，但因各國在購買能力上展現出不小的差距，才會發生這種狀況，這非常不公平。」

部份專家指出，北韓在世界衛生大會（WHA）之前發出此段談話，顯示出北韓國內對於疫苗需求上的窘迫性。

另外，北韓一方面表現出急需疫苗援助，一方面卻又對美國支援的疫苗展現出高度的不信任。某名脫北者透露，「就算美國一再表示是基於人道救援立場提供疫苗，北韓還是無法信賴美國。因為在北韓國內仍有一大群人深信，美國可能會在疫苗偷偷注入病毒，透過疫苗將病毒寄送過來（北韓），企圖顛覆北韓政治體制。」

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