憲兵少校索賄近百萬！廠商帳冊曝完整「貪官實錄」　重判8年6月

▲前國防大學少校曾憲志於2014年至2017年間，利用職權之便向廠商索賄，金額估計近百萬元，地院依貪汙罪重判8年6月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

國防大學前憲兵少校曾憲志利用職務之便，於2014年7月至2017年7月之間以浮報採購量、施作次數等各項工程價格巧立名目向廠商索賄，廠商若不配合就會被刁難，國防大學發現曾涉嫌詐領74萬餘元後主動移送檢方偵辦，桃園地院法官審理後，依24個利用職務機會詐取財物罪、利用職務機會詐取財物未遂罪、不違背職務收受賄賂罪，判處曾8年6月有期徒刑，還可上訴。

桃檢調查，40歲的曾憲志曾任國防大學前憲兵官，負責小額採購與後勤等業務，檢方查出曾自2014年7月，趁承辦國防大學率真校區小額採購業務，多次盜刻廠商印章，再以浮報採購量、施作次數等方式詐領多項工程價金，並向廖向廠商與周姓妻子、蔡姓、劉姓與徐姓廠商要求配合開立發票，事後再向廠商索賄。

桃檢查出，曾屢次利用承辦業務之便虛報名目，舉凡木樁支架、花卉植栽等項目都列入，不法所得估計近百萬元，2017年9月曾指使周女偽造43次、45次清運文件，甚至冒用官兵簽名，企圖詐領74萬8000元，國防大學查出問題後主動將其移送檢方偵辦，檢察官痛斥曾敗壞軍紀，廖姓夫妻廠商怕遭曾刁難，過程中並無獲利，夾在「為公之道德勇氣，與為私的公司商譽經營」間抉擇，處境兩難，偵結依貪汙等罪嫌起訴。

桃園地院法官審酌，曾貪圖私利，利用職務上機會，從2014年7月至2017年11間，利用浮報、虛構採購費用詐取財物，並從中向廠商索賄，曾食髓知味，過程中廠商有筆記佐證。法官考量審理時曾坦承部分犯行，廖姓、周姓、蔡姓、劉姓與徐姓業者配合共同詐財，審訊時均坦承犯行。

法官審訊後，依24個利用職務機會詐取財物罪、利用職務機會詐取財物未遂罪與不違背職務收受賄賂罪，判處曾8年6月有期徒刑；另廠商廖男、周女，蔡男均判處2年有期徒刑、緩刑5年，劉女與徐男則判處1年9月，緩刑4年，本案還可上訴。

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