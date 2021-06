美客機險遭劫機！他想闖駕駛艙連續爆吼　機組員霸氣制伏畫面曝

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國達美航空386號客機4日自洛杉磯起飛後,一名男子試圖闖入駕駛艙劫機,機組員及部分乘客眼見狀況不對,隨即上前把他制伏,班機則是緊急迫降在新墨西哥州,無人受傷。隨著事發當下的畫面曝光,許多人也對機組員迅速反應給予高度讚賞。

▲美國達美航空386號客機4日起飛後,一名男子試圖闖入駕駛艙劫機,被機組員及乘客制伏。(圖/翻攝自推特)

綜合福斯新聞、紐約郵報報導,該架班機4日自加州洛杉磯國際機場(LAX)起飛升空,原定飛往田納西州納什維爾市(Nashville),但期間一名男子卻試圖闖入駕駛艙,連續大聲喊叫。

隨著狀況越來越緊急,當時人在駕駛艙附近的男子以及機組員立刻上前壓制,經過一陣扭打,該名男子雙手被反綁在身後。在成功化解危機保障機上乘客安全後,畫面中的男性機組員則是回到座位坐下,彎著腰、雙手抱拳撐住額頭。

