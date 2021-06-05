罰款132萬起跳！彰警抓牌咖連日逮22人　無罩也上桌

記者唐詠絮／彰化報導

彰化麻將牌咖傳播鏈已造成19人確診，仍有不少民眾無視疫情嚴峻，警方已匡列351處縣內屢遭檢舉或易群聚賭博的場所，加派警力頻繁前往約制與實施勸導取締，累積至6月4日止已查獲4件22人打麻將群聚。

▲彰化警方查獲打麻將牌咖群聚。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化警方查獲打麻將牌咖群聚婦人沒戴口罩。（圖／彰化縣警局提供）

這4件聚賭案，分別是彰化警分局於5月31日查獲網路直播打麻將、另一件則是昨日在金馬路1間民宅內再發現5人聚賭，全都是揪來的牌咖，男女都有，有的沒戴口罩、還有把口罩戴一半，荒誕行徑令人搖頭；員林警分局則在南昌路1棟公寓內及1處檳榔攤後方，發現開桌打麻將，雖多辯稱為友人間泡茶休憩，但現場均已架好麻將桌，警方已開立稽查單函移衛生局辦理裁罰。

彰化縣警局指出，全國緊戒標準已提升為第三級，仍有不少民眾無視疫情嚴峻，彰化縣傳出麻將牌咖間的傳染鏈疫情，縣長王惠美6月3日親自前往彰化縣警察局，召集8位分局長、偵查隊長、72派出所所長視訊會議決議，將動員全縣警力針對經常賭博之場所，做最嚴厲的約制與查緝。

王惠美呼籲民眾應避免非同住者的室內非必要社交聚會，尤其是室內麻將牌桌查察取締工作將嚴格執行，如查獲賭博事實必依法偵辦，發現違規群聚將開立稽查單並函移權責單位，依照傳染病防治法第37條及第67條可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，警方將持續針對易群聚賭博之場所實施複查，斬斷牌咖傳染鏈。

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