疫情已釀187人死　蔡壁如怒批：看不到蔡英文出來道歉！

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

面臨國內疫苗短缺，外部採購狀況不如預期，甚至還傳出有政壇高層人士涉嫌炒作國產疫苗股票，引發許多爭議。民眾黨立委蔡壁如曾批疫苗危機是可恥的不公平現象，而她指出至今已有187人死於疫情，但卻看不到總統蔡英文出來道歉，想問蔡英文有把國人的命放在心上嗎？

蔡壁如5日透過臉書表示，上週在篩檢站一位快篩陽性的司機，送到醫院住院一天後，被送進加護病房，隨後接到里長的電話告知，司機女兒需要協助，其女兒在電話那頭說，父親病危，她卻被規定居家隔離，到底可不可以去醫院探視父親？「啜泣聲，淹沒了電話聲，我瞬間不知所措」，而疫情發展至今，累計死亡人數達187人，是187條人命、187個家庭因此破碎。

蔡壁如感嘆，疫情持續嚴峻，「多少個家庭暗夜悲歌？多少人徬惶無助？這是令人痛心的數據，是可恥的不公平現象！」然而，看不到總統蔡英文的道歉、看不到指揮官的道歉，沒有一句話！連一句話都沒有！倒是在高端股價重挫時，總統出面了，開記者會澄清沒有政務人員涉案，總統都說話了、都親自劃下一道防線了，誰還敢查？監查院嗎？我不禁質疑政府的態度，更想問「蔡總統有把國人的命放在心上嗎？」

蔡壁如說，只看到政府在高端疫苗二期試驗還沒有解盲，就急著簽約採購，蔡總統還說把手臂留給國產疫苗；難怪外界質疑政府異常袒護國產疫苗，也難怪各界對於連跌5根跌停板的高端股價揣測紛紛。

蔡壁如提到，生技產業一直被說成是台灣下一個兆元產業，對於台灣的生技具有相當的信心，並且感到驕傲。但是，卻很難想像有什麼樣的生技公司，特別是一家成立以來從沒有獲利的公司，股價可以在短短的幾個月內如此快速暴漲。

因此，蔡壁如強調，如果金管會要查，就請查真的，不要讓任何「貓膩」存在其中，她也會持續關注此案，絕不容許政府在人命關天的關頭，放任有心人士對單一個股的刻意炒作。