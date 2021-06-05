大豪雨灌爆信義區！　議員PO照：「西大排」晚上還在清垃圾

▲市議員許淑華PO出清潔人員，晚上還在清運西大排的照片。（圖／取自許淑華Hsu Shu-Hua臉書）

記者林彥臣／綜合報導

北部地區在4日下午，受到彩雲颱風外圍環流與午後熱對流影響，氣象局在14時55分對台北市發布「大豪雨特報」，就連精華地段的信義區也淹大水。對此，信義區在地的市議員許淑華在臉書PO出照片，發現西大排被垃圾堵死，而且直到晚間還在清運垃圾。

▲忠孝東路五段水煙半個輪胎高。（圖／記者張君豪翻攝）



北市府指出，4日下午雨量主要集中於大安、信義、南港、文山、內湖、松山、中山、中正等行政區，12個行政區當中，有9個行政區的雨量，超過每小時78.8 mm的排水系統保護標準。水利處指出，根據市區各雨量站量測數據信義區挹翠山莊站達129.5毫米。

▲北市府捷運站前淹水。（圖／記者劉亮亨攝）



台北市議員許淑華在臉書PO出信義西大排的照片，顯示信義區西大排垃圾還沒清完，正在持續清理中。

▲4日的大豪雨下破了北市的時雨量紀錄。（圖／記者林敬旻攝）



許淑華隨後又發文指出，今天台北大暴雨，柯文哲在記者會上面說，「台北5個行政區時雨量超過100毫米，排水設計每小時78毫米以上就可能淹水，所幸目前尚無人員傷亡。」

許淑華問柯文哲，「你是在怪老天爺下太多雨嗎？」你的海綿城市109年編列77.3億預算執行，今年110年又編了78.2億的預算，加上前幾年總共遠超過這個數字，難道你不用交代前因後果，不用檢討你的治水政策，就一句「雨下太大」就想矇混過關嗎？

▲市議員許淑華PO出信義區西大排都是垃圾的照片。（圖／取自許淑華Hsu Shu-Hua臉書）



許淑華認為，這次台北會淹水，「人為因素佔很大成分！」過去不常淹水的信義區幾乎全區都有淹水狀況，因爲垃圾從上游被沖到西大排的排水口，導致整個西大排全部被垃圾堵死，水排不出去才回流到民宅。排水口設計不佳當然是人為疏失，這可能只是其中一項淹水原因，柯文哲不要用雨量破紀錄掩蓋問題！

▲市議員許淑華PO認為，信義區淹水是人禍。（圖／取自許淑華Hsu Shu-Hua臉書）



網友在許淑華的臉書留言表示，「謝謝議員，謝謝清潔大哥們，真的辛苦他們」、「那市政府平常沒下雨就不用清大排垃圾嗎？」、「希望柯市長有去注意抽水站有在運作檢查或是待命嗎？」、「呼叫柯市長，水溝、下水道清了沒」。