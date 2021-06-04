「209毫米」大豪雨灌爆台北！　市府證實：史上最高整點雨量紀錄

▲台北4日下午的大豪雨，刷新史上最高時雨量紀錄。（圖／記者張君豪翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

北部地區在4日下午，受到彩雲颱風外圍環流與午後熱對流影響，氣象局在14時55分隊台北市發布「大豪雨特報」，台北市整個下午也遭到大雨灌爆，造成多處積水。北市府表示，經過氣象局統計，這是北市史上最高的時雨量紀錄。

北市府指出，今日下午雨量主要集中於大安、信義、南港、文山、內湖、松山、中山、中正等行政區，12個行政區當中，有9個行政區的雨量，超過每小時78.8 mm的排水系統保護標準，也是造成這次市區積淹水的主因。

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▲台北市有9個行政區時雨量都超過排水設計的78.8mm的保護標準。（圖／記者屠惠剛攝）



水利處說，根據目前獲得的市區各雨量站量測數據，這次大豪雨過程包括大安區台灣大學雨量站測得的最大時雨量209毫米、信義區挹翠山莊站達129.5毫米、南港區南港九如里站達117毫米。

文山區文山站達116毫米、內湖區潭美國小站達106毫米、松山區松山站達104毫米、中山區五常國小達88毫米、中正區中正國中站達84.5毫米等，時雨量都已經遠遠超過台北市雨水下水道保護設計標準每小時78.8豪米，將是北市史上最高整點雨量紀錄。