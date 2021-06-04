「疫苗混打」會影響保護力嗎？長庚副院長給答案：副作用較強

▲對於疫苗混著打會出現的狀況，林口長庚紀念醫院副院長邱政洵給出答案。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）



記者柯振中／綜合報導

近期疫苗話題不斷延燒，先前曾自費接種AZ疫苗的民眾也擔憂，2劑間隔時間過久，會不會影響保護力。對此，有醫師解釋，就算超過時間再施打，還是具有加強作用，且也有國外的數據顯示，就算疫苗混著施打，保護效力還是一樣。

由於台灣近期本土病例爆發，疫苗成了爭論不休的話題，但疫苗優先給第一線人員施打，先前曾自費接種AZ疫苗的民眾發出擔憂的聲音，不曉得若超過8周才施打，會不會影響保護力。

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對此，林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，以目前的狀況來看，讓更多人施打第一劑疫苗較為重要，至於2劑AZ疫苗的間隔時間，一般建議是4到12周，即使真的超過了12周，還是有加強的效果。

▼目前疫苗話題引起關注。（示意圖／記者李毓康攝）



而台灣近日疫苗話題延燒，出現各方聲音，想要施打不同品牌的疫苗，混著打是否會發生不良反應，也令人十分關注。

對此，邱政洵則說，國外有愈來愈多研究數據出爐，就算混合施打疫苗，保護效力還是一樣，雖然混打的副作用較強，但基本上沒有危險性，目前還有許多混打實驗在進行當中，以目前疫苗吃緊的狀況來看，混打可能成為未來趨勢。