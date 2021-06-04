苗栗驚爆第二家電子廠女員工確診　返回雲林娘家母親也染疫

▲雲林縣母女確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣累計12名本土確診案例，其中苗栗案9837是某電子廠女員工(47歲)，返回雲林虎尾娘家，其72歲母親(案10157)確診，她於5月29日到6月2日足跡，除了住家外，還與女兒一同去髮廊、黃昏市場、中藥行等地，外出過程中皆有戴口罩，6月2日深夜由救護車送往醫院採陽確診。

案9837（苗栗縣），女性47歲，平時居住於苗栗縣竹南鎮，為苗栗縣某電子廠員工，5月22日、23日及5月29日、30日曾由苗栗縣至虎尾鎮娘家，5月31日因接觸同公司確診個案，故匡列為接觸者，並至苗栗縣的醫院採檢，6月1日開始出現發燒、喉嚨有痰等症狀，6月2日檢驗結果陽性，目前於苗栗縣的醫院治療。

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至於案9837是否為爆發嚴重群聚染疫的京元電竹南廠員工，中央疫情指揮中心告知雲林縣政府表示，並非京元電，顯示苗栗已有第二家電子廠有員工染疫，而稍早也傳出，竹南有家電子廠明早8點開始將對4000名員工進行快篩，因此這名女確診者很可能是這家電子廠員工。

雲林縣政府衛生局表示，目前掌握地點皆已通知相關清消，行動足跡如附表，確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。

衛生局指出，為防範發生持續社區傳播，請曾出入上述相關場所之民眾，自出入該場所起14天內，若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請儘速戴口罩就醫，主動告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，不得搭乘大眾運輸。

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