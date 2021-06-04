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台塑六輕夫妻3口確診！她訪鄰長染疫　剛離職回台中19歲女兒也中

▲台中市衛生局長曾梓展強調在苗栗實習染疫的男大生非京元電員工。（圖／市府提供）

▲台中市衛生局長曾梓展證實離職的雲林台塑六輕女員工是台中確診者，同住的19歲女兒也染疫。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

雲林縣台塑六輕今天傳出一名5月31日離職的女員工確診，台塑集團出面證實。台中市政府今天下午記者會也公布，該名員工是台中案10467，2日與就讀高職的女兒都因不舒服一起前往醫院採檢後均確診。此外，台塑也証實，不僅女員工確診，女員工同樣在六輕工作的丈夫也染疫，讓台中家庭感染個案再添一筆。

據了解，該名員工負責彰化大城地區的環保巡檢工作。台中市衛生局長曾梓展表示，這名雲林台塑六輕女員工為案10467清水區51歲女性，19歲的女兒為案10468。而台塑則說，係因衛生局調查台中市確診案相關足跡時發現女員工的丈夫也是台塑六輕員工，3日知道妻子快篩陽性後，自己也到醫院進行篩檢，同日夫妻先後被通知PCR陽性確診。

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曾梓展指出，女員工在離職前經常拜訪彰化縣大城鄉台西村一名鄰長，該鄰長31日被列確診。曾梓展提到，女員工自己在5月29日出現症狀，31日下午辦理離職搭公司交通車返回台中，6月1日還到清水第一公有零售市場購物，2日與女兒均因身體不適，一同前往醫院採檢後確診。

女員工的女兒5月1、2日曾參加統測，平時多在家準備書審，三餐由姐姐準備，29日出現症狀，6月3日至醫院採檢後確診。

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