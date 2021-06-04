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124萬劑AZ疫苗抵台　賴清德推特發文「感謝日本的溫暖情誼」

▲日本124萬劑AZ疫苗運出機艙畫面。（圖／讀者提供）

▲日本124萬劑AZ疫苗運出機艙畫面。（圖／讀者提供）

政治中心／台北報導

國內本土疫情嚴峻，疫苗短缺，日本提供台灣的124萬劑AZ疫苗4日下午運抵桃園國際機場。對此，副總統賴清德4日傍晚也透過推特以日語發文表示，日本提供的疫苗今天順利抵達台灣，總算放下心中大石，這就是台日之間的溫暖情誼，由衷感謝日本。

根據《ETtoday新聞雲》掌握，這場促成日本提供AZ疫苗助台的「關鍵會議」，起因是駐日代表謝長廷在5月24日邀請美國駐日大使楊舟（Joseph Young）與前日相安倍晉三的輔佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐敘，眾人在這個場合上討論疫情，最後卻成為了疫情之下別具意義的「美日台」三方會議。

會中，薗浦健太郎提議可將日本的AZ疫苗先提供給當時爆發本土疫情的台灣，而美國大使楊恩也表示，這是不錯的方法，三方很快就達成初步共識，但也體認到還有非常複雜的細節、政治環節必須處理。

隨後，謝長廷在第一時間向總統蔡英文報告此事，蔡英文則立即下達了明確指示，邱義仁、賴清德在此之後也加入這一次交涉的任務行列，透過各自在日方的系統與人脈進行協調與疏通。

針對日本提供台灣疫苗一事，蔡英文則在推特以日文指出，無法用言語表達對日本的感謝，即起，台灣要穩健地推進國產疫苗生產及接種，讓台灣人民與全球人民都擺脫對新冠肺炎的恐懼。

此外，蔡英文也特地錄影表示，「今天有一個好消息，日本政府提供給我們的124萬劑AZ疫苗，已經抵達台灣，謝謝這段時間所有為疫苗奔走的台日官方和民間人士，因為有各位的幫忙，讓我們再一次見證了，基於共享價值、互相扶持的『台日友好』真諦」。

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