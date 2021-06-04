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124萬劑AZ疫苗開箱照曝光！食藥署力拚6／11完成封緘

▲▼日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗在4日下午抵台，食藥署指出，今日獲贈疫苗批號D006A，合計123萬8460劑，將抽樣600劑樣品進行異物檢驗，最快可於6月11日傍晚驗畢並核發封緘證明書，預計會有123萬7860劑可供施打，而第一時間食藥署封緘工作的照片也隨之曝光。

對於日本提供的疫苗，衛福部長陳時中在4日下午的記者會中表達感謝並指出，已責成食藥署儘速辦理，讓疫苗可以盡快通過封緘檢驗，可以既早提供病患施打，更提及「日本展現了有情有義的一面」，對於整體防疫上有很大的幫助。

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▲▼日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

食藥署表示，將會AZ疫苗進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，因食藥署日前已收到原廠提供試劑與標準品進行方法測試，若經審查文件資料與檢驗皆合格，將6月11日前驗畢並核發封緘證明書，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

台灣在3日前僅取得87.6萬劑疫苗，日本的捐贈AZ疫苗，相當於為防疫降下及時雨。指揮中心發言人莊人祥說，莫德納疫苗將優先提供給新冠肺炎專責醫院的醫護施打；日本到貨的AZ疫苗，目前疫苗初步規劃分配給第一、二及三類對象外，長照型機構、75歲以上長者等，也會盡快施打。

▲▼日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

▲▼日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

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