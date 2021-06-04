▲疫期居停留延期新措施，移民署桃園站報您知。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應國內疫情警戒標準提升至第三級，移民署基於防疫優先，為減少人員移動，以降低染疫風險，自即日起，針對在臺居留效期即將到期的外來人口，實施自動延長30日效期之措施；移民署桃園市服務站黃英貴主任表示，此項措施的多語版資料，可在服務站臉書下載，呼籲民眾多加運用。

移民署桃園市服務站進一步說明指出，此項措施對於居留效期即將到期者，實施自動延長居留期間30日之措施，不限次數，實施期間至疫情警戒標準降為第二級之日起30日止，屆時民眾再至服務站辦理延期居留即可。

另對於外來人口的停留效期即將到期及原經移民署許可延長離臺者，也可以暫時不用到各服務站辦理延期停留及離臺手續，等到疫情警戒標準降至第二級的隔日起10日內，符合延期資格的外來人口只要準備相關文件再至服務站補辦延期停留即可，如果不符合申請延長停留及離臺期限規定，在疫情警戒標準降為第二級的隔日起10日內，可直接至機場辦理相關手續後離境，該段時間都不算逾期居留或停留，也不必到服務站辦理離臺手續。

移民署桃園市服務站將密切注意疫情發展，隨時更新防疫資訊，並請民眾務必配合相關防疫措施，共同嚴守健康防線。

▶絕美「負離子吹風機」才999元！速乾同時護髮 一支搞定超方便