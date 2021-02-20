新住民及其子女培力與獎助學金計畫　2/22起開跑

▲桃園服務站主任黃英貴(左二)，向柬埔寨新住民宣導獎助學金計畫。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵新住民家庭努力就學，移民署舉辦「2020學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫」，於2月22日起至3月31日止受理報名。移民署北區事務大隊桃園市服務站行動服務列車，20日由黃英貴主任帶領，開抵龍潭區戶政事務所及柬埔寨新住民家中宣導，鼓勵符合資格者踴躍報名。

▲宣導獎助(勵)學金計畫。（圖／移民署桃園站提供）

行動服務列車首站來到龍潭區戶政事務所，向前來申辦居留案件的新住民宣導獎助(勵)學金計畫，新住民朋友對於移民署行動列車駐點收件服務，感到貼心友善。接著轉往柬埔寨新住民林女士家中，林女士平常熱心公益，更常主動號召新住民姐妹舉辦多元文化活動，融入社區，使更多人可以認識柬埔寨這個富含古老文化色彩的國家，並且讓在台的新住民能度過家鄉節日以紓解思鄉之愁。

黃英貴主任訪視林女士，除關懷在台生活情形，並向林女士宣導獎助(勵)學金計畫，林女士得知計畫後，家中剛好有1位就讀小學的小朋友，迫不及待於22日開學日請學校協助申請，並將運用個人影響力，透過臉書、Line群組向新住民姐妹分享這個好康消息。

桃園市服務站主任黃英貴表示，獎助(勵)學金計畫申請類別有優秀學生獎學金、清寒助學金、新住民證照獎勵金、新住民子女總統教育獎勵金及特殊才能優秀學生獎勵金，希望藉此計畫激勵新住民家庭努力向學。

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