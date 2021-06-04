中華紙漿捐台東20噸次氯酸鈉液　可調成240萬公升消毒水

▲ 中華紙漿捐贈20公噸次氯酸鈉液協助消毒，台東縣環保局長郭建成(左)特前往致贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

國內新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情不斷升溫，中華紙漿股份有限公司台東廠提供縣內20公噸12%濃度次氯酸鈉液，作為防疫環境消毒用。台東縣環保局表示，截至6月1日為止，該公司已經陸續提供全縣各單位約7公噸，約可稀釋成84萬公升的消毒用漂白水，環保局長郭建成今(4)日也特別代表縣長饒慶鈴前往致贈感謝狀。

台東縣政府表示，感謝中華紙漿股份有限公司台東廠，在5月15日縣內提升為準三級警戒當天，即表達願意無償提供濃度12%的次氯酸鈉液至少20公噸，讓縣府能夠供應防疫消毒大隊進行全縣性環境清消工作，在防疫清消工作上有充足的物資以因應日益增加量能的清消工作，感謝善盡在地企業善盡社會責任，以及陳廠長熱忱溫暖，為防疫工作盡力，謝謝每一個在防疫工作上支援的力量，讓我們齊心抗疫，也希望大家都能落實戴好口罩、做好個人防護的防疫措施。

環保局說明，時値疫情升溫之際，清消工作刻不容緩，中華紙漿氯酸鈉液除提供台東縣防疫消毒大隊外，亦曾與台東市公所合作，免費讓市民朋友可領取10公升原液，並提供學校每校10公升原液，亦多次支援鄉鎮發動農民自發性環境消毒工作所需的次氯酸鈉原液，讓環境消毒工作在消毒藥水來源無憂，得以全力投入執行清消，感謝中華紙漿股份有限公司的慷慨奉獻，無疑為防疫提供堅實的後盾。

▼ 中華紙漿捐贈20公噸次氯酸鈉液，為台東防疫提供堅實的後盾。（圖／台東縣政府提供）

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