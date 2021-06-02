快訊／全力圍堵！柯文哲新命令：未來一旦確診「不得回家」

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，2日國內共新增372例本土確定病例，另有校正回歸本土個案177例；其中，台北市新增152例。為了進一步圍堵疫情，柯文哲說，目前防疫專責旅館能量足夠，「未來一旦確診，全部移到防疫專責旅館」。

柯文哲說，Sars是發燒後才有傳染力，為什麼到現在為止，北市在新冠肺炎控制到一個程度降不下去？很大理由是「很難纏」，因為發病前就有傳染危險，量很多的時候，鼓勵你生病才來做快篩，問題是發病前已經有感染能力。

柯文哲說，目前控制到一個程度，如何更進一步？要解決這個還是要用疫調，知道接觸者後，再去想辦法圍堵。

「所以有幾個戰術要重新調整。」柯文哲說，一開始防疫旅館、醫院量能不夠，為了避免耗掉太多人力在這地方，因此開放確診者可以返家。現在既然北市的專責防疫旅館數量夠，「除非你有很強的理由，說妳在家裡可以隔離很好、不會接觸，我才允許你住在家裡，不然一旦確診，全部移到防疫專責旅館」。

柯文哲說，把確診者移到防疫專責旅館，才可以把健康服務中心的人力節省下來，找出發病前的感染者，撲滅掉。

「除非你有很強理由，不然確診，原則主張是住防疫旅館。」柯文哲說，只有這樣，健康服務中心的人力才可以往前做疫調。

柯文哲說，整個病例數降到一個程度就停在那，因為在發病前就感染，但系統是發病後去圍堵，沒辦法對付發病前就感染的人。