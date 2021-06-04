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小黃營收少8成！「高雄好家載」LINE上線　5步驟把美食送到家

▲▼高雄好家載上線 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄好家載正式上線 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

疫情衝擊下，各縣市都禁止餐飲內用，導致餐廳服務業損失慘重，計程車業者也受到影響，為此高雄市府特別推出「高雄好家載-防疫互助經濟」4日正式啟用，民眾透過LINE熱點搜尋美食點餐，依照「找、訂、付、送、食」５步驟，訂單滿499元，系統將自動扣除85元計程車資，讓美食直接送到家。

▲▼高雄好家載上線 。（圖／高雄市府提供）

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▲民眾在家以LINE點餐，即有計程車送美食到府 。（圖／高雄市府提供）

高雄市政府「高雄好家載-防疫互助經濟」方案，4日正式上線啟動。「高雄好家載」是高雄市政府團隊跟LINE公司、8家點餐平台、14個計程車隊以及一卡通公司，公私合作利用科技與新創，快速整合大家的資源投入，提出顧防疫與顧產業的互助經濟模式，讓高雄的市民、餐飲業者、計程車都從中獲益。

▲▼高雄好家載上線 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄好家載點餐平台從LINE點餐 。（圖／高雄市府提供）

陳其邁市長說，餐飲業者只要加入與市府合作的8大點餐平台，即可獲補貼上架設與前期月租費，同時免被抽成。民眾透過LINE熱點搜尋美食點餐，只要訂單滿499元，選擇使用線上支付，店家就可以呼叫計程車隊提供外送服務，系統將自動扣除85元計程車資，防疫期間，民眾可安心在家享受美食。

▲▼高雄好家載上線 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄好家載點餐平台從LINE點餐 。（圖／高雄市府提供）

經發局廖泰翔局長則指出，降低使用者進入門檻與重視消費者體驗是「高雄好家載」是否能成功的關鍵。LINE是台灣民眾最經常使用社群軟體之一，所以市府希望不必再開發APP、不必再架設新網站。市民只要使用手機上的LINE，執行「找、訂、付、送、食」五步驟即可在家享用美食。透過LINE熱點服務，就可以看到高雄好家載專屬版面、關鍵字等，簡單一鍵搜尋所在位置附近的外送美食餐飲店家，點入店家後就能找到想吃的高雄美食，完成線上訂購跟付款。

▲▼高雄好家載上線 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄好家載點餐平台從LINE點餐，滿499可折運費85元 。（圖／高雄市府提供）

廖泰翔表示，本次專案除了與高雄在地新創點餐系統業者「肚肚」合作外，還有包含「你訂、12CM、快一點、微碧、大麥、Ocard」等線上點餐業者一同加入LINE熱點的平台。另外知名的點餐系統也有iCHEF也確定成為合作夥伴，廖泰翔更透露，第二波不僅會持續新增餐飲業者跟也有新的點餐系統跟社群業者都在積極洽談合作，接下來納入傳統市場與夜市攤商，現在也可以看到高雄龍華市場已經上線數位服務的體驗。

▲▼高雄好家載上線 。（圖／高雄市府提供）

▲民眾在家以LINE點餐，即有計程車送美食到府 。（圖／高雄市府提供）

計程車業者代表中華大車隊經理黃千家表示，疫情讓計程車營收少了8成，在生活出現困難下，市府推出「高雄好家載」，餐廳外送由計程車承接服務，為計程車業者開起一扇門，增加計程車司機收入，市府首創消費者點餐，由計程車外送補貼車資85元，消費者、餐廳及計程車三贏，感謝市府幫忙與支持。

參與店家健人餐廚執行長簡偉智說，這次的疫情確實是從業以來面臨的最大難關，影響公司內部100百多個家庭，原則上我們秉持著不裁員不砍班的原則營運下去，公司可以不賺，但員工不能沒錢生活，感謝市府提供這樣的一個媒合機會及平台，幫助餐飲及運輸業。

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