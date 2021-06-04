內行人點出肇禍關鍵！高雄貨輪狠撞起重機貨櫃噴塌　損失逾10億

▲高雄港一艘貨輪撞上起重機進而擊垮旁邊的貨櫃。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄港70號碼頭3日發生起重機被撞意外，一艘貨輪撞上起重機進而壓垮貨櫃，造成1人受傷，2名工人受困，貨櫃噴飛畫面宛如電影般。高雄港務公司表示，航管中心事前即已發現貨櫃輪進港太近，但多次呼叫示警卻無人回應。一名退休的引水人表示，要進碼頭除了受風影響，還有船隻速度，甚至機械是否故障都是因素，引水人和船長都得負責任。

▲高雄港一艘貨輪撞上起重機進而擊垮旁邊的貨櫃。（圖／記者吳世龍翻攝）

此次肇事貨櫃輪東方海外公司所屬的東方德班輪(OOCL DURBAN)，3日約11時21分當時未載物品由高雄港第2港口進港，原訂靠泊高雄港66號碼頭，正當船航經70號碼頭時，碰撞停泊於70號碼頭的另艘「永明輪」，以及岸上橋式起重機，其中一座是GC8橋式起重機，倒塌後碰撞旁邊一台GC6起重機嚴重受損，合計一座倒塌，一座嚴重損壞，還有受波及的貨櫃。被撞倒起重機價格1台約新台幣3億元，2台約6億元，再加上受損貨櫃、碼頭營運等，損失可能逾10億。

▲高雄港一艘貨輪撞上起重機，造成貨櫃噴落，1人受傷2人受困，都被順利救出。（圖／記者吳世龍攝）

一名高雄港退休的引水人表示，70號碼頭常傳出意外，就是因為過信號台後約600米就會到70號碼頭位置，因此速度控制很重要，風也很重要，當時是空船很受風力影響，還有看機械有沒有故障，因為船隻要大轉彎時，船速太快就會停不下來，或是機械故障所以無法倒車。

▲貨櫃輪從二港口進港，通過約110度轉彎後準備到66號碼頭，卻先擦撞70號碼頭 。（圖／翻攝高雄港務分公司網站）

他提及，一開始進港要有速度，但過信號台到迴船池，如果過彎速度快，就會碰到碼頭。依照經驗判斷，他認為當下可能是船速過快，因為進港要到66號碼頭，會先通過110度的大轉彎，距離70號碼頭還有距離，所以就要開始減速，迴船池就將船打直，再把船前進，因此船速度一快，就會撞到70號碼頭。

他說，船上負責還是以船長為主，引水人上船協助，船長如果對碼頭不熟悉大部分都會尊重引水人判斷，船長跟船東要賠，引水人也必須受交通部單位處分，最輕警告記過甚至停航。相關責任與賠償細節，還是要等海事調查清楚才能釐清真正原因。

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