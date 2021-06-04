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警冒染疫風險執勤　佛光會贈新興分局N95口罩＋防護衣500組

▲▼國際佛光會挺新興警，捐第一線執勤人員防疫裝備。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲宗教團體今赴新興分局捐贈防疫相關物資。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（3日）公布新增364個本土個案、219例校正回歸，全台累計的確診個案現已直逼一萬大關！為了有效控制疫情，各縣市員警總動員投入疫調工作，但站在第一線為民服務的波麗士大人紛紛傳出染疫消息，佛光山及國際佛光會中華總會等宗教團體，今日主動至高雄新興分局捐贈500個N95防護口罩、500件防護衣及防護面罩1000、護目鏡1000個，期盼藉此為第一線員警提供更充足的防護裝備。

對此，國際佛光會中華總會表示，佛光山人間佛教四大宗旨之一即是「以慈善福利社會」，在此次全球COVID-19疫情嚴峻時刻，將慈悲與智慧轉化為對社會的關愛，萬眾一心齊防疫。宗教團體更藉捐贈儀式表達感謝，認同新興分局員警在疫情嚴峻的此刻仍努力維護治安、交通工作，並全力執行防疫任務，相當辛苦。

▲▼國際佛光會挺新興警，捐第一線執勤人員防疫裝備。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲宗教團體今赴新興分局捐贈防疫相關物資。（圖／記者黃子倩翻攝）

新興分局長戴台捷表示，感謝國際佛光會中華總會等宗教團體對警察的支持和關心，在疫情嚴峻當下，這批防疫物資更顯重要與珍貴，未來將會把受捐贈到物資、防疫裝備優先配發第一線執勤同仁。另為他也提到，警察站在第一線扛起守護市民的重擔、責無旁貸。感謝國際佛光會的支持，讓員警更安全、民眾更安心，新興警會與市民共同抗疫，為創造美好高雄、希望城市共同努力。

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