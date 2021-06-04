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金門碼頭工人登陸船與船員近距離聊天　慘遭居家隔離檢疫14天

記者林名揚、林冠吟／金門報導

台灣本土疫情仍然嚴峻，就連外島也陸續傳出有民確診的情形，目前為離島淨土的金門3日傳出料羅港有碼頭工人，違規與大陸船員近距離「聊天」。金門縣港務處獲報後也火速啟動防疫機制，將該名碼頭工人隔離實施居家檢疫14天。

▲▼金門碼頭工人和陸船員近距離聊天，慘遭居家檢疫14天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門碼頭工人和泉州成功91陸船員近距離聊天，慘遭居家檢疫14天。（圖／記者林名揚翻攝）

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港務處長何佩舉表示，3日上午接獲料羅港巡檢員通報，有1名陳姓碼頭工人登上從泉州籍砂石船「成功91」，並在無充分防疫裝備下，與陸方船員在船艙外談話，違反不得近距離接觸的防疫規定。港務處也立即啟動防疫機制，在確認碼頭工人身分後，火速通報疾病管制署金門站人員，將該名工人帶往警光會館進行隔離居家檢疫14天。

▲▼金門碼頭工人和陸船員近距離聊天，慘遭居家檢疫14天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門碼頭工人和陸船員近距離聊天，慘遭居家檢疫14天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門碼頭工人和陸船員近距離聊天，慘遭居家檢疫14天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲違規慘遭居家檢疫14天的該名碼頭工人。（圖／記者林名揚翻攝）

港務處棧埠課長張修正指出，外籍船舶進港，現階段以「人員不接觸、船員不落地」為原則，若裝卸公司作業人員必須登小三通航線進行船舶作業時，也應遵守現行相關防疫規定，如穿著整套防護衣、不得進入船員生活區等。他也強調，港務處未來將以監視系統及現場巡查方式，同步檢視船舶作業，若有違反防疫規定即通知相關業者改正，並通報航港局及疾管署處理。

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