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高雄印尼籍船員陰轉陽　衛生局：研判早期感染恢復期陰陽反覆

▲網友轉傳高雄某造船廠公告表示有外籍船員疑似確診 。（圖／翻攝臉書）
▲網友轉傳高雄某造船廠公告表示有外籍船員疑似確診 。（圖／翻攝臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一間造船廠聘雇的外籍船員3日證實確診，為案9567，造船集團公告發布足跡，提醒自家員工及外包商。據中央流行疫情指揮中心指出，染疫的男子是印尼籍20多歲男性，5月5日扺台，在台並無症狀，6月1日因工作需要自費採檢證實確診。衛生局表示，該案Ct值33.1，研判為早期感染後恢復期呈現陰陰陽陽狀況傳染風險極低，也無公布足跡必要。

高雄一間造船集團疑似出現確診案例，在網路社團有網友轉傳一張公告，某造船廠於3日貼出公告，有一位外籍船員，5月26日接受隔離之後，6月3日確診，還公開這名疑似確診案例的足跡，包括廠區旁邊的超市，提醒員工、外包商暫時不要出入該場所；對此消息，經過《ETtoday 新聞雲》記者求證高雄市衛生局，確定這起個案的確為境外移入案件，全國案號為9567。

據指揮中心指出，案9567為印尼籍20多歲男性，5月5日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，在臺期間並無症狀，於25日自主健康管理期滿前，由公司安排自費採檢結果為陰性，後因工作需要，6月1日再次自費採檢，於2日確診；已掌握個案接觸者32人，其中21人列居家隔離，餘11人列自我健康監測。

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衛生局表示，案9567為高雄市境外移入個案，自費檢驗後結果為陽性(Ct=33.1)，研判為早期感染後恢復期呈現陰陰陽陽狀況傳染風險極低，無公布足跡之必要。

衛生局強調，疫情與足跡的公布依法應以疫情指揮中心專業研判為準，揭露片面不完整的疫情易擾亂防疫秩序，引起不必要的恐慌，請市民、媒體朋友依疫情指揮中心公佈的訊息為準。

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