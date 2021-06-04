增加語言與國家認同　陸教育部籲港確立「普通話及簡體字」地位

▲香港回歸後仍以繁體中文為主要書寫用字。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育部2日發佈《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》，建議香港在法律上明確普通話與簡體字的地位。報告顧問、廣州大學客座教授郭熙指出，大力推廣國家通用語言文字、構建和諧語言生活、增強語言與國家認同，是粵港澳大灣區語言文字事業的重要任務。

▲大陸教育部建議香港確立普通話及簡體字的地位。（圖／路透社）

《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》分析香港「兩文三語」現狀，提出在法律上應明確普通話與簡體字的地位，宜將普通話教育適度融入考評體系，使小學、初中、高中的普通話教育能夠連貫銜接，以此來增強教與學的動力。

據了解，「兩文三語」是香港特區政府於1997年成立後實行的語言政策，「兩文」為中文和英文，「三語」指標準粵語、英語和普通話。

《報告》指出，香港目前中文書寫以繁體中文為主，但隨著香港與內地交流增多，認識簡體字的人增加，大量源自內地官方和民間用語也有不少傳到香港，部分香港人書寫時會在大量繁體中文中夾雜少量簡體字。

此外，香港大部分學校的中文科採用粵語教學，另設普通話科讓學生學習普通話。香港語文教育及研究常務委員會2007年曾撥款2億港元，在香港中小學推行「以普通話教授中國語文科」（普教中）計劃，曾起一些爭論，認為「不是用最熟悉的母語去學，事倍功半」。

《報告》提到，由於大部分場合都不需要使用普通話，許多港人的普通話都只有簡單交流的水平，從來不用普通話的人亦很常見。

