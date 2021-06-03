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社會 社會焦點 保障人權

悲！土城養護中心33人染疫　8確診看護「全塞同一間」：只能等死

記者陳雕文／新北報導

新北市長侯友宜2日宣布，土城長照中心上月28日有80歲長輩確診，市府擴大採檢，其中25名住民以及8名看護陽性確診！衛生局則表示，機構已採分艙分流照顧，將全面淨空消毒。一名越籍看護的女兒2日透露，所有確診看護都睡在一間，簡陋的夾層成了病毒的溫床，不知如何是好只能等死。

▲▼求救。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女兒2日跟媽媽視訊，請媽媽用鏡頭環繞，發現隔離的環境極為簡陋，僅用簾布簡單隔開，跟一般宿舍無異，裏頭的看護們只能自求多福。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市衛生局表示，25名住民陽性確診病全數送醫，其中1人死亡，另8名工作人員陽性確診，將安排檢疫隔離，合計確診共 33名；檢測陰性住民另送備援單位照顧，原機構將全面淨空清潔消毒，至於感染源仍進行疫調中。

確診外籍看護2日跟女兒（化名小清）視訊，原來所有確診的看護是在養護中心裡面檢疫隔離！大家都非常恐懼，不知何時能接受治療，且只用簾子簡單隔離，若開著空調等於讓整棟機構環繞病毒！

由於小清曾於上月29日透過臉書發文，表示媽媽還困在養護中心，不知該打電話給哪個部門求助，引發網友的討論。到了本月2日新北市長侯友宜也說，該養護中心爆發群聚感染的消息，結果養護中心疑似不滿該名看護透過女兒對外求救，整天只讓她吃一碗粥。

▲▼求救。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲越籍看護確診，但只能在長照中心裡被簡單隔離，說穿了就是和其他確診看護一起培養病毒，其女兒擔心媽媽的身體，在臉書發文求救，卻因為帳號名字跟字體被誤認為假帳號刪文。（圖／記者陳雕文翻攝）

小清事後得知媽媽被虐待，想盡辦法跟媒體取得聯繫，希望透過媒體的力量協助媽媽脫困並得到妥善治療。

新北市衛生局解釋，該養護機構8名工作人員確診陽性，1位有症狀已經移往集中檢疫，7位無症狀，根據中央指引與疾管署討論，先行原地安置隔離；由於均為同一感染源，按中央指引可多人一室隔離，但已經要求機構必須妥適安排。

新北市社會局回應，有關越籍照服員對外聲稱遭到虐待一事，本局站在主管機關立場，絕不允許類似事件發生，將會同勞工局深入調查了解，如有違法當從嚴處分。

社會局表示，據機構林主任表示，這名員工在29日經快篩呈陽性，後反應身體不適，不能上班。主任也同意立即請她回在3樓宿舍隔離休息，一直到今（3）日均未上班。且機構均有送3餐，並定時量測體溫，觀察確診的看護們有無發燒症狀。

【前情提要】

●土城養護中心33人確診！越籍女在臉書社團求救　竟被當假帳號刪文

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