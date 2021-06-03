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港府防疫殺手鐧！　未接種疫苗赴港「14天內五次核檢」

▲▼香港疫情,港版方艙醫院。（圖／路透社）

▲香港疫情幾乎「零清」。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港長達半年的第四波疫情好不容易「清零」，為了守下戰果。港府宣布從今（3日）起，加強對從、澳門等地抵港人士的檢測。針對沒有施打疫苗的旅客，不只要強制14天隔離，還得增加五次核酸檢測。

考量廣東變種病毒升溫，提前防堵大陸境內人士赴港，港府明定最新超嚴格政策。從大陸境內或澳門抵港的人員，未完成疫苗接種而需接受14天強制檢疫的人士，原本只需接受兩次核酸檢測，最新規定是抵達香港後第3天、第7天、第12天、第16天及第19天必須接受共五次檢測。

另外，按「回港易」計劃抵港而獲豁免強制檢疫的人士，以及已完成新冠疫苗接種而需接受7天強制檢疫的人士，由目前抵港後接受兩次檢測，增至需在到達香港的第3天、第5天及第12天接受共三次檢測。

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲港府緊縮防疫政策 。（圖／路透社）

香港特區政府早前宣布，自5月17日及5月21日起，分別收緊曾逗留台灣及新加坡的抵港人士的檢疫等要求，強制檢疫期由原先的7天（已完成疫苗接種人士）或14天（未完成疫苗接種人士），分別調整為14天或21天。

針對上述自日期曾逗留台灣及新加坡的抵港人士，已完成疫苗接種的人士需在指定檢疫酒店強制檢疫14天，其間第3天、第5天及第12天接受檢測，其後七天自行監察，並於抵港第16天和第19天接受強制檢測。未完成疫苗接種的人士需在指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間第3天、第7天、第12天及第19天接受檢測。

另外，特區政府補充說明，為進一步降低風險，「政策推行之前」抵港的相關人士，必須完成原先7天或14天強制檢疫後接受強制檢測，並在檢測獲確認為陰性結果前，留在其居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。

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