國道10號里港防逃磅系統啟用　警籲大型車勿超載保平安

▲國道10號里港地磅站啟用，里港警分局義消協助交管 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國道10號里港地磅站設置防逃磅系統日前啟用，里港警分局分局長楊龍祥呼籲大型車司機，切勿超載，保平安，未來也將不定時不定點強力執行「取締大型車超載」勤務，以維護交通安全。

▲▼里港地磅站啟用、義交協助交管。

里港警方說，由於近年來發現國道公路及平面道路路面損壞率大幅提升，為延長公共設施使用年限，提高用路品質及道路安全，經過交通部高速公路局南區養護工程分局、國道公路警察局及里港分局多次開會研議，於國道10號里港地磅站設置防逃磅系統。

往來的大貨車(包含空車)一律須過磅，並於6月1日正式啟用，另在匝道與屏10-2交界紅綠燈路口劃設網狀線，以保持路口淨空，以利大型車進磅，並於里港上國道10號匝道引道沿途的CMS系統宣導，提醒大型車駕駛進磅。啟用當天，里港警分局為預防大型車造成回堵，也派出義交現地協助交通疏導，引導砂石車進磅。

分局長楊龍祥表示，砂石車或大型車超載，導致煞車失靈肇事，致人傷亡導致家庭悲劇，時有所聞；呼籲大型車司機，切勿超載，保平安，護道路，裝載砂石車斗確實包覆，不要心存僥倖，以免還未賺到載運砂石的錢，反而賠上一筆罰金，且為保障用路人生命、財產安全。

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