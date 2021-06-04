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屏東阿北騎單車困中央分割島　暖心枋警護送返家

▲枋寮警分局東海派出所副所長莊賜文與警員曹源中護送曾姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所副所長莊賜文與警員曹源中護送曾姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾姓阿伯戴斗笠騎單車行經佳冬鄉台17線中央分割島，因天色昏暗，往來車流不小，動彈不得，被枋寮警分局東海派出所執行巡邏及防疫的員警發現，上前關心，阿北想了半天才說出所住村落；平時深入基層的所長藍清輝聽同仁描述就知道其住處，員警攙扶他上巡邏車，另一警員騎阿北單車護送他返家，由於騎了近6公里，讓員警對這趟為民服務，印象特別深刻。

東海派出所副所長莊賜文與警員曹源中日前擔服巡邏兼防疫工作勤務，行經台17線屏南工業區與佳冬農校一帶，看到一名老翁頭戴斗笠騎乘腳踏車，因年邁視力退化在台17線中央分隔島前動彈不得。

當時省道車速甚快且天色昏暗，怕他發生意外，莊、曹2員立即開啟警示燈警示雙向來車，並將他引導至路旁安全處稍作休息，經詢問老翁「家住何處？」，他含糊回答，過一會兒，才脫口說自己住在石光的昌隆村，但說不出詳細住處。於是聯絡所長藍清輝，藍清輝聽了同仁描述老翁外貌後，平時深入基層的他，不但知道他住處，也知道老翁姓曾，且是係獨居老人，莊員即將阿北攙扶至巡邏車內，曹員則騎著阿北的單車尾隨，平安順利護送返家。

分局長簡彥匡肯定同仁熱心助人，積極協助曾姓老翁平安返家，有助提升警察為民服務形象。也提醒社會大眾，為預防長者或其他心智障礙者走失，家屬可為親愛的家人向屏東縣政府社會處林社工師(電話：08-7320415 分機 5362)申請「失智老人愛心手鍊」，員警亦能代為受理送件申請，若有走失情形發生時，警察等單位就可以用手鍊上的編號查詢家屬聯繫方式，順利聯繫家屬及時帶回家人。

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