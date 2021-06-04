「颱風＋梅雨」夾擊4區迎暴雨！彩雲暴風圈午後掃過西南部

▲颱風今日最接近台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風彩雲今日最靠近台灣，再加上北部海面滯留鋒逐漸南下接近，今日各地天氣都非常不穩定，除受颱風影響，中南部、東南部有雨外，山區、大台北地區在中午前後也會有短延時強降雨，南投、雲嘉山區還會有局部豪雨，且降雨時間可能持續至晚上。

氣象局預報員伍婉華表示，彩雲目前位置在鵝鑾鼻西南方330公里海面上，路徑朝東北移動，七級暴風圈在中午後影響到西南邊的近海，傍晚前後影響到南端陸地，預計西南部、恆春半島、綠島、蘭嶼等沿海空曠地區將有長浪，且由於颱風中心很接近南端陸地，因此恆春半島、綠島、蘭嶼將有八到十級強陣風。

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▲▼受颱風與梅雨鋒面影響，全台各地天氣不穩定，氣象局已發布豪雨特報。（圖／氣象局）

受到颱風外圍環流影響，中南部、東南部今日斷斷續續會有降雨，金門、馬祖受到滯留鋒影響，也會有零星雨勢。由於南北兩個系統互相影響，加上太陽照射，導致大氣不穩定，對流雲系發展旺盛，很多地方中午前後都會下雨，其中山區、大台北地區將有短延時強降雨，可能在很短時間內下很大的雨，南投、雲嘉山區還有局部性豪雨，且雨勢可能持續到晚上。

預報員官欣平則補充，颱風靠近台灣的過程中可能會逐漸減弱，預計今晚暴風圈有機會「擦到陸地」，對南台灣而言可能會帶來降雨，不過彩雲登陸機會小，放颱風假機率也幾乎是零，接下來的天氣重點應是北方的梅雨鋒面，周末兩天將是受到滯留鋒影響最大的時間點。

今日下半天到晚上颱風影響逐漸減弱，而北方滯留鋒則越來越靠近台灣，對流雲系將使各地降雨機率增加，本周末各地都有短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部則有強降雨、大雨、豪雨，預計不穩定的天氣將持續到下周一。