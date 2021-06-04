日本救命疫苗來了！專家曝「這類人應先打」：傳播力超強

▲圖為警察施打疫苗。（圖／侯友宜）

實習記者高琳景／綜合報導

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，今（4）日下午已送抵台灣。新光醫院副院長洪子仁分析台灣疫情，指出「移工宿舍和長照機構」群聚最為棘手，尤其長照機構染疫傳播力高，因此建議「長照機構工作人員」應優先接種疫苗，才不會影響醫療量能。

洪子仁昨（3）日在談話節目《有話好說》中表示，世界各國現在都在努力施打疫苗，其中，AZ疫苗在英國施打率最高，有論文指出AZ疫苗「每施打1％國民，可降低7％新冠肺炎個案發生。」這也是為什麼台灣現在這麼急著獲得疫苗。

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洪子仁說，「在台灣急著獲得疫苗時，日本的幫助來的非常及時。」他提到，從昨天確診人數來到364例來看民眾可能會非常恐慌，但他認為目前的防控機制還沒惡化，但對於疫情較為不利的便是「多點群聚」，尤其是「移工宿舍和長照機構」最為棘手，因此這2起群聚都要密切關注。

▲洪子仁建議「長照機構工作人員」應優先施打疫苗。（圖／翻攝自YouTube／有話好說）

洪子仁認為，長照機構因感染傳播力特別強，因此若不幸染疫恐影響醫療量能。以台北市為例，長照機構50人中出現30人確診，顯示其傳播力破60%、死亡率也特別高，目前已有7人死亡。而與年輕人不同的是，長者在染疫後都要送往醫院治療，甚至還有可能要住進加護病房。

對於日本捐贈120多萬劑的AZ疫苗，洪子仁指出，他詢問過長照機構，目前機構照護大約需要40、50萬劑疫苗，因此若將他們的接種順序提前至第五順位，那麼日本所捐贈的1百多萬隻疫苗，幾乎每人都有機會打到一劑。

他提到，目前雙北長照機構的工作人員會進入社區再回去工作，因此保護工作人員就像是保護醫護，所以才建議「先讓雙北長照機構工作人員優先施打」。

許多網友看了直呼感動，「醫生哽咽了，我們也很感動」、「等疫情平息後，還不玩爆日本」、「感謝日本願意伸出援手」、「謝謝日本，日幣準備好了」。