消費習慣大改變　創新團隊搶進好食好事加速器

▲好食好事基金會舉辦的第4屆「加速器種子計畫」報名熱烈，預計於5月中公布選出10至12家獲選團隊，享有免費輔導課程等權益。



圖、文／好食好事基金會提供

新冠肺炎疫情持續1年多，許多民眾消費改由線上下單，叫外送或到店取貨，上、中、下游的供應鏈規劃、商店的規模與布局都面臨重組，也帶來創新商機。好食好事基金會舉辦的第4屆「加速器種子計畫」日前招生完畢，今年報名熱烈，許多食農新創企業主打供應鏈創新，或是利用網路創造影響力，帶動實體業務。目前已初選18家業者，預計5月中公布10至12家獲選團隊，享有免費輔導課程等權益。

好食好事基金會舉辦的第4屆「加速器種子計畫」報名熱烈，預計於5月中公布選出10至12家食農新創企業，未來四個月將享有免費加速輔導及資源。好食好事基金會提供

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2017年，頂新和德基金捐助人代表魏應充先生捐助支持成立「好食好事基金會」，隔年起舉辦「好食好事加速器種子計畫」，是國內首個為台灣食品、農業新創企業提供免費創業輔導課程及資源的計畫。過去3屆，共輔導25家食農新創公司，之後有14家取得外部資金，實收資本額成長約1.1億元，資本成長率達42％。今年計畫邁入第4屆，分為食農科技、食農生技、創新飲食、永續食農4大領域，共有超過60家食農新創企業報名參加。





▲好食好事基金會新創發展經理游育生表示，好食好事期待新創企業透過科技及自動化，提升食農產業的價值鏈。

好食好事基金會表示，從今年報名參與加速器的團隊中，發現許多新創企業立基於改變傳統供應鏈，進而提出創新的解決方案或服務，例如：區塊鏈溯源、數位運銷平台、食材保存、雲端廚房等。另外，也看見許多食農新創企業先於網路上創造影響力，例如群眾募資、線上直播，創造產品口碑，再帶動實體業務銷售。

好食好事基金會新創發展經理游育生指出，受到新冠肺炎的影響，全球食農網絡發生重大變革，生產加工品類及物流配送方式產生重大變化，基金會非常樂見台灣食農產業所蓄積的創新能量持續爆發，將科技及自動化導入食農產業鏈，提升食農產業的價值鏈，讓投資人的目光重新回到人類最基礎的需求，同時也讓消費者買得便利、吃得安心。

好食好事基金會新創發展經理游育生表示，好食好事期待新創企業透過科技及自動化，提升食農產業的價值鏈，讓消費者買得便利、吃得安心。好食好事基金會提供

第4屆好食好事加速器已經從60餘家已報名的新創企業中，經過業師評審團選出18家，進入第2階段面試決選，最終預計選出10至12家新創企業，於5月中公布。入選的食農新創企業可從5月底起獲得4個月的免費加速輔導，包括課程輔導、財務諮詢、專屬業師、投資商業媒合、共創空間使用等權益。

▲好食好事基金會期許透過加速器校友會組建、企業合作、投資人鏈結等，建立「台灣食農新創生態圈」。

好食好事基金會期許透過加速器校友會組建、企業合作、投資人鏈結等，建立「台灣食農新創生態圈」，未來新創企業間將可在業務、資訊、資源等可以互通合作。好食好事基金會提供

好食好事基金會期許透過加速器計畫，組建「台灣食農新創生態圈」，新創企業之間將組成校友社群，業務、資訊、資源等可以合作互通；並且期盼外部企業、投資者共同加入，給予新創企業更多業務發展機會，也創造創新與獲益的多贏局面。