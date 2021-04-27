他收到三包冷凍包子要立刻蒸熟　原因令人不忍

▲阿福和女兒住的地方相當簡陋，魏應充關心後續改善。



圖、文／頂新和德文教基金會提供

65歲的阿福在市場擺放卡拉OK機維生，原本每天營收近千元，受疫情影響，近期每日收入不到200元。日前花蓮老家協會帶三包冷凍包子探視他和5歲女兒，他面有難色說要將包子全蒸熟，協會才知道他已付不起冰箱維修費。

長期協助弱勢家庭與獨居長者的花蓮老家協會執行長蔡智全說，受疫情影響，類似阿福這樣的經濟弱勢家庭處境雪上加霜，協會近期每月平均接獲30起以上通報個案，比過去增2成以上。

頂新和德文教基金會自2017年以來每年透過食公益捐助計畫，成為社福團體服務弱勢的後盾，累積捐助超過50家社福團體，其中包括花蓮老家協會。基金會創辦人魏應充今天在老家協會的安排下，前往阿福家訪視，幾乎滿頭白髮的阿福牽著5歲稚女，無奈說：「現在就是擔心女兒。」

▲阿福跟魏應充說他平日用這台車載卡拉ok機出去做生意。



協會透露，阿福近年為找老伴結婚，結果太太生完女兒不久，就受不了苦日子離家出走，阿福靠擺攤維生，客人每唱一首歌收10元，原本每天營收有機會達千元，現在每天只有150多元，扣掉油錢，連便當已買不起，協會正研擬提供進一步協助。

▲阿福的5歲女兒看到新冰箱相當好奇。



訪視過程老家協會人員正好在現場協助安裝頂新和德文教基金會捐助的冰箱，魏應充相當關心阿福女兒的成長環境，建議協會進一步協助阿福改善住居。

▲魏應充和老家協會執行長蔡智全訪視88歲李阿嬤。



▲88歲李阿嬤想讓魏應充看她的電動車，魏急忙攙扶她。



協會今天也安排魏應充前往花蓮國興里探望88歲的李阿嬤，阿嬤目前與極重度多重障礙兒子同住，協會定期提供居家服務與經濟扶助，阿嬤覺得沒什麼可回饋，在社工到家裡發放物資時，便會拿事先收集的發票捐給協會。蔡智全表示，類似阿福或李阿嬤這樣的個案其實很多，老家協會面臨募款困境，仍努力苦撐，亟待社會更多關注。

魏應充表示，疫情對社福團體與社會邊緣戶的影響相當嚴重，他希望頂新和德文教基金會持續扮演上游的協助角色，引進更多具行銷專長的志工，來為行銷能力不足的社福團體增加能見度，號召更多民眾關心各角落弱勢者的困境。

為持續協助社福團體，頂新和德文教基金會日前推出「疫情相挺‧愛的GOOD力」專區，民眾可在平台上直接捐款給社福團體，也可購買社福團體自製商品。https://hedefoundation.org.tw/good/