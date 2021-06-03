新冠肺炎期間！　洪仕賢以薩克斯風每日一曲古早味台灣歌讓民眾療癒

▲新冠肺炎期間，洪仕賢以薩克斯風每日1曲古早味台灣歌，完成400首分享讓民眾得到療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「快樂家族薩克斯風樂團」團長洪仕賢，因為新冠病毒疫情的關係，暫停密閉環境的公益演出後，從2020年起每天吹奏1首歌曲療癒民心，到3日已經有400首，1年多來廣為分享給眾多朋友療癒，令人刮目相看，等疫情稍緩再向500首挑戰。

現年64歲的洪仕賢，2017年邀請以前曾文社區大學一起學習薩克斯風班同學成立一個「快樂家族薩克斯風樂團」，每周定時練習,每個月抽空到台南學甲、麻豆、善化、新化、六甲、官田、玉井等各地養老院以及各地的老人日照中心，為老大人們表演，帶給他們歡樂的音樂饗宴，獲得很好的評價，於是一些社區關懷據點也都會邀請「快樂家族薩克斯風樂團」去做公益演出，到目前為止，「快樂家族薩克斯風樂團」已經作了超過100場的公益演出，每次的演出結束後，看到大家滿足愉快的表情，團員們也都能體會為善最樂的心情。

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洪仕賢說，去年因為新冠病毒疫情的關係，暫停許多密閉環境的公益演出，唯恐許多民眾減少外出活動，心情都很鬱悶，所以嘗試把過去學過台灣老歌一首一首演奏錄音，每天介紹1首古早味的台灣歌給LINE上的好朋友們欣賞，藉著音樂來安撫療癒新冠疫情期間苦悶的心情，沒想到獲得很多的回響，因而持續不段的演奏，而且還有欲罷不能的趨勢，到6月3日完成了第400首。

洪仕賢昨天表示，台灣歷史400年，他每日1曲介紹古早味台灣歌也正式完成了第400首的挑戰。1年多以來在大家一路陪伴下，不離不棄伴他完成400首的挑戰目標。未來，先暫時停止新的歌曲錄音，再找尋一些好聽的歌曲來介紹給大家，期待下次能向第500首挑戰。

洪仕賢說，在許多朋友的懇託下，他在暫停錄音這段時間，每天將播放<每日一曲古早味台灣歌>2首，讓大家在疫情期間能夠回味以前吹奏的歌曲。

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