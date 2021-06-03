日本120萬劑AZ疫苗明來台　謝長廷「保密到底」...最優先使命曝光

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

日本首相菅義偉在COVAX疫苗高峰視訊會議證實願提供AZ疫苗給台灣後，日媒報導3日晚間披露將於明天提供給台灣約120萬劑AZ疫苗。對此，駐日代表謝長廷晚間表示，疫苗沒有上飛機前，都還可能變卦，因此他保密到底，守護這批疫苗安扺家鄉，是他最優先的使命。

謝長廷3日晚間透過臉書發文指出，「給各位關心的好朋友：國家處境特殊，國際爭奪疫苗激烈，疫苗沒有上飛機前，都還可能變卦，長廷在第一線，眼看臺灣疫情擴大，威脅大家生命健康，也是心急如焚，守護這批疫苗安扺家鄉，實為最優先使命，職責所在，不得不保密到底，這段期間，針對關心朋友的詢問，無法和盤托出，一一給予滿意的回答，在此致歉！」

事實上，謝長廷稍早也曾在臉書就透露已在思考疫苗冷藏處理的事情，因為事涉國人健康安全還是不能冒險，似乎就在暗示日方將提供台灣疫苗。

他表示，聽說美國是動用軍隊和軍用設備處理，日本則是高價委託「宅急便」之類的公司承擔，冷鏈相關設備全由該公司負責。而相較輝瑞疫苗，AZ疫苗只要有2至8度冷藏，一般企業或醫院的冰箱就可以處理，而駐日代表處的宴客廳廚房也有大型冰箱，冷藏室6度，冷凍室零下21度，一週前打掃乾淨，最初想說爭取到日本的疫苗如果數量不多的話，暫時放在這裡，可以節省近百萬日円的倉庫保管費。