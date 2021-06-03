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川普自創部落格推出29天「永久關閉」　人氣下滑流量「剩2千」

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普自推社群平台「來自川普的書桌」，短短29天就宣布關閉。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

曾任前美國總統川普（Donald Trump）自從被推特（Twitter）等社群封殺後，以「自己的平台」回歸社群媒體，不過推出僅短短29天，就被他的幕僚證實，該平台已「永久關閉」。外界推測，可能與流量低迷，以及被各大社群媒體巨頭抵制有關。

根據《華盛頓郵報》（The Eashington Post）報導，川普推出的類部落格社群平台「來自川普的書桌」（From the Desk of Donald J. Trump）推出才短短29天，就遭川普發言人米勒（Jason Miller）證實，平台已「永久關閉」，並且「不會回來了」。不過他也透漏，未來川普可能會加入其他社群媒體平台，並要外界「拭目以待」。

▲▼《富比世》指出，川普就任總統4年以來身價大跌11億美元。（圖／路透社）

▲發言人證實，未來川普可能會加入其他社群媒體平台。（圖／路透社）

米勒曾相當看好川普的自創平台將會成為社群媒體中最熱門的項目，他甚至表示「它將完全重新定義遊戲，每個人也都將等著看川普總統會怎麼做。」該平台主要以部落格形式讓川普撰寫文章或新聞發布供支持者瀏覽，並供訪客按讚分享，不過並不提供留言功能。

事實上，川普在擔任美國總統期間，時常以推特及臉書等社群媒體作為發布重要政策與人事變動的平台，不過在其卸任前發生國會暴動事件，推特官方將川普的帳號永久停用，臉書、Instagram、YouTube及Snapchat等其他主要社群平台則對他進行暫時或永久性封殺。

▲▼ 美國總統川普推特帳號@realDonaldTrump以及競選陣營帳號@TeamTrump均被停權。（圖／翻攝自推特）

▲美國總統川普推特帳號@realDonaldTrump以及競選陣營帳號@TeamTrump均被停權。（圖／翻攝自推特）

據外媒報導，川普自創的部落格上線後，許多主流社群平台也紛紛抵制，禁止用戶分享川普部落格文章，導致部落格流量低迷，平均單日流量不到 2000次，最後以「永久關閉」收場，本以為能以新部落格重獲網路聲量，未料效果卻無法達到預期。

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