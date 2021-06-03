線上繳路邊停車費天天8折優惠　台中市妙招避民眾出門群聚

▲中市防疫再出招，路邊停車費線上繳打8折。（圖／台中市政府提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

線上繳費免出門還打折！國內疫情嚴峻，台中市交通局與行動支付、金融和電信業者合作，民眾自6月10日至8月9日只要線上繳停車費即享8折優惠；交通局長葉昭甫表示，相較於部分縣市只有假日免費，本方案更划算，也可避免造成民眾集中於周末出門、造成群聚的反效果。

台中市政府今天下午召開流行疫情指揮中心線上記者會，葉昭甫指出，民眾只要以智慧型手機或平板電腦下載任一行動支付APP（歐付寶、車麻吉、橘子支付、停車大聲公、LINE Pay Money、街口支付），註冊帳戶、選擇台中市停車費、綁定車號車種並新增付款方式，停車後就會收到APP推播繳費提醒，不僅避免忘記或逾期繳費，且免交易手續費，還有8折優惠。

▲▼中市防疫再出招，路邊停車費線上繳打8折。（圖／台中市政府提供）

葉昭甫說，民眾也可選擇綁定金融業者（約350家銀行、農漁會及合作社）或5大電信業者（亞太電信、遠傳電信、遠通電收、台灣大哥大、中華電信）代扣停車費，同樣可享8折；但此次優惠僅限繳費期限內的停車單，催繳單、舉發單不適用，優惠金額以4捨5入計算。

葉昭甫表示，為避免民眾臨櫃購買停車月票、增加染疫風險，交通局持續推動月票線上購買，每月1日至20日開放訂購「次月」起月票，路邊停車月票最多可預購6個月、開單路外停車場月票最多可預購3個月，線上購票除享95折優惠，單次購買3個月以上更享9折優惠，呼籲民眾多利用、少外出。

台中市已合作的行動支付與綁定金融及電信業者，民眾可至台中市停車管理處─便民服務─繳費管道網站(https://tcparking.taichung.gov.tw/ParkWeb/PublicService/PaymentWay)查詢。



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