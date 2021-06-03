京元電群聚擴大苗縣卻取消記者會！　曾玟學：我真的無話可說

▲京元電子爆發員工群聚感染，3日上午廠區將對7300名員工進行快篩。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者林冠吟／苗栗報導

台灣IC大廠京元電子爆發群聚感染，3日更是暴增32例，累計已來到45人染疫，京元電也緊急召回7300名員工進行快篩，不過卻因為沒有保持社交距離，儼然大型群聚而遭到砲轟。針對京元電的群聚感染，苗栗縣政府不但不直播記者會，更直接將記者會取消，讓苗栗縣議員曾玟學在臉書怒指「我真的無話可說」。

京元電子爆發群聚感染，2日新增確診12人，3日更直接暴增到32人，累計已有45人染疫，京元電也急召7300名員工進行快篩。面對疫情陡然升溫，原以為苗栗縣政府會在下午3點召開防疫記者會說明相關事項，苗栗縣議員曾玟學一路苦等到下午4點仍不見縣府召開記者會，加上2日縣府更因為「設備老舊」拒絕進行直播，3日連實體記者會都直接取消，讓他氣得在臉書發文「等到快四點依然沒等到縣長的直播，原來今天不只沒有直播，連實體記者會都取消了，說是要錄完說明影片再提供給記者，我真的無話可說。」

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▲曾玟學對京元電群聚感染擴大，苗栗縣府卻不開防疫記者會感到「無話可說」。（圖／翻攝自曾玟學臉書）



曾玟學在臉書指出，面對大規模的群聚感染，苗栗縣府的應對狀況實在很難讓人有信心，民眾心中疑問一大堆，卻等不到苗栗的大家長來解答，「真的不能怪人民會恐慌」。同時也對縣府喊話，「已經不只是衛生局的事情了，拜託縣政府上緊發條，快點整體動起來。」

苗栗縣長徐耀昌雖然未開記者會，改為在個人臉書發文公布3日確診者的相關足跡，不過對於防疫的相關措施與政策並未特別提到，這讓網友相當不理情，紛紛湧進徐耀昌的臉書怒罵「這個足跡也太草率了吧！根本在敷衍阿」、「無語，只能說…天祐“苗栗國”啊！」、「相較於其他縣市.苗栗防疫措施好堪憂阿」，事後還被網友發現足跡地址有誤，徐耀昌也在下午近5點時緊急進行更正。

▲▼苗栗0603足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

