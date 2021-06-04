傳「台西人蘆洲回來確診！四湖吃早餐」　真相曝光讓人拳頭硬了

▲網傳從蘆洲返台西確診。（圖／雲林縣警察局提供）

記者唐詠絮／雲林報導

本土疫情日益嚴峻，雲林有1名吳姓民眾於昨(3)日在臉書社群「我是四湖人」張貼「各位真的別出門了，早上一位台西人從蘆洲回來確診，還來四湖吃早餐」訊息，雲林縣警察局嚴正澄清此為錯假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

雲林縣警方指出，衛生局認定此為假訊息，已涉嫌損害公眾及他人，隨即報請雲林地檢指揮偵辦及展開調查，並將散佈訊息的吳姓涉嫌人帶案說明稱「因友人傳有確診者來四湖訊息，一時氣憤確診者到處亂跑，未經查證便貼文臉書社群，想提醒大家要注意，沒有要造成大家恐慌」，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條移送地檢偵辦。

警察局長朱宗泰表示，目前疫情日益嚴峻，民眾將未查證疫情訊息任意張貼、轉傳案件仍持續發生，散佈疫情假訊息，易造成民眾恐慌，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。

朱宗泰強調，防疫期間，如有隨意製造、散布或轉傳有關疫情之謠言或不實訊息，警方將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例速查嚴辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

►國門變逃生門？4種人拿黑卡排隊飛美打疫苗 「台版諾亞方舟」等等我們還沒上車

►絕美「負離子吹風機」才999元！速乾同時護髮 一支搞定超方便