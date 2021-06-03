「自煮」防疫變考驗廚藝？炒菜不變色有技巧　高麗菜燙過再炒更好吃

▲防疫期間，不少民眾選擇在家自己煮。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

全國三級警戒期間，全民力拚防疫，減少外出、與人接觸的機會，不少民眾都選擇在家自己煮，不過如果平時不常下廚，那現在可就考驗廚藝了！臺北農產在臉書粉專分享蔬菜料理不變色的秘訣，提供大家葉菜類、粗纖維類、椒類煮起來更漂亮、更美味的方法，像是高麗菜川燙再炒後，口感會更清脆好吃！

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▲空心菜。（資料照／記者謝婷婷攝）

葉菜類代表蔬菜：福山萵苣、空心菜、地瓜葉

小撇步：快速翻動讓青菜翠綠不過熟

作法：

1. 熱鍋加油後，將蒜頭爆香至黃金色澤

2. 青菜下鍋後，維持大火加入調味翻動6-7下起鍋

秘訣：蔬菜起鍋餘溫持續加熱，炒熟起鍋容易過熟

▲高麗菜川燙後再炒，口感會更清脆。（圖／ETtoday資料照）

粗纖維類代表蔬菜：高麗菜、芥藍菜、青花菜

小撇步：川燙再炒讓口感清脆更好吃

作法：

1. 準備滾水後，將蔬菜下鍋燙至半熟起鍋

2. 熱鍋爆香後，維持大火加入調味翻動6-7下起鍋

秘訣：大火炒熟纖維較粗蔬菜，易讓口感軟爛

▲茄子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

茄椒類代表蔬菜：茄子、甜椒、糯米椒

小撇步：蔬菜過油讓顏色鮮豔更可口

作法：

1. 開水煮滾後，滴入食用油，蔬菜下鍋半熟起鍋

2. 與其他食材拌炒至全熟即可起鍋

秘訣：以滾水加油川燙，蔬菜不變色且方便