埔里5例確診佔全縣四分之一　警衝衛生所打AZ疫苗

▲埔里警察完成疫苗接種，執勤多層保障。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國內疫情持續嚴峻，員警在第一線執勤時染疫風險相對增高，埔里鎮確診人數達南投全縣4分之1；埔里警分局配合縣警局統籌規劃，今日接續施打AZ疫苗，共計有90人次已完成接種，連同上一梯次的30人，截至中午12時已有120位外勤警員完成施打。

南投縣衛生局在5月31日獲中央疫情指揮中心撥配3300劑AZ疫苗，並核發850劑給全縣警察弟兄；全縣自5月21日以來累計20例確診，其中5例為埔里鎮民，縣府除委託埔基、埔榮辦理快篩專案，也辦理社區篩檢站避免社區感染擴大。

▲埔里警察完成疫苗接種，執勤多層保障。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，同仁分流至埔里鎮和國姓鄉衛生所兩地施打，在上午8時30分「開打」前，已有不少員警迫不及待前往排隊報到；依序完成量體溫、進入填寫資料區，再前進報到區、問診區、過卡區、注射區，最後於休息區觀察30分鐘，身體沒有異狀就可離開。

此外，衛生所人員也很細心地說明接種後可能會出現局部不適、痠痛、發燒，但皆可透過藥物有效緩解；一位派出所員警表示，因工作特性幾乎每天都會接觸人群，擔心自己染疫，更怕傳染給其家人而成為防疫破口，所以一有機會能打疫苗就馬上來打了。

▲埔里警察完成疫苗接種，執勤多層保障。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局長方秋梅也在今日完成疫苗接種，他表示疫情升溫後，派出所各項勤務非常繁重，若有同仁因執勤而確診，將對派出所的運作、分局警力調配產生嚴重影響，感謝政府體恤並提供疫苗給基層警員施打，對同仁日後執勤更添保障。



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