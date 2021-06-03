三星李在鎔可望今年8月獲特赦？文在寅態度產生「微妙變化」

▲南韓國內有愈多民眾，認為政府應予以特赦三星李在鎔。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子副會長李在鎔因「閨蜜門」，今年1月遭首爾高院判處2年半徒刑，當庭羈押送往首爾看守所，不過隨著全球半導體供應市場競爭激烈，國內紛紛傳出呼籲政府特赦李在鎔的聲浪。分析指出，李在鎔最快可於光復節前獲得特赦。對此，總統文在寅的立場開始產生微妙變化，「能充分理解企業界的苦衷。」

根據《韓聯社》報導，文在寅昨（2）日與三星、SK集團、現代汽車、LG等南韓國內4大財閥領導高層進行午餐懇談會。三星電子副會長金奇南表示，由於半導體等規模巨大的投資案須由企業總裁（李在鎔）做出裁決，順應近期國內外情勢，應予以特赦。文在寅表示，「我能充分理解（企業的）苦衷，而且也有相當多的國民深感認同。」

報導指出，先前文在寅對於是否該特赦李在鎔，似乎一再表現出堅決且不退讓的態度，且表示需要國內民眾形成相當共識，4月時有5大經濟團體向其提出特赦建議時，青瓦台關係人士代為出面劃清界線，「關於建議特赦一事，直到目前為止並未進行任何討論，現在也沒有任何討論計畫。」

而文在寅於5月10日就職4周年特別演說時則親口表示，「我不認為，（是否特赦李在鎔）是總統能夠隨心所欲做出決定的案件，我將會多方聽取民眾的意見後，再做出判斷。」

▲文在寅與三星電子副會長金奇南擊拳問候。（圖／達志影像／newscom）

青瓦台政策室長於5月25日接受CBS廣播電台《金賢貞的新聞秀》時透露，在美韓元首峰會前後，確實曾聽到許多關於特赦李在鎔的建議，「不僅得考量到經濟上的層面，還必須顧及到全民的情緒與共識。」

報導分析，若文在寅對於特赦李在鎔一事將態度放軟，則李在鎔可望最快於今年光復節（8月15日）前有獲得特赦的機會。南韓EMVRAIN PUBLIC、KSTAT、Korea Research、韓國Research等4間民調機構於5月10至12日針對全國1003名成人進行調查，結果有64%的民眾對特特李在鎔持正面態度。

不過，青瓦台核心關係高層人士也警告，文在寅只是表現出聽取廣大民眾意見的態度，千萬別放大解讀該段談話。

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