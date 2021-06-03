　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

三星李在鎔可望今年8月獲特赦？文在寅態度產生「微妙變化」

▲▼三星集團少主李在鎔涉參與閨蜜案，遭首爾高等法院更審判刑。（圖／CFP）

▲南韓國內有愈多民眾，認為政府應予以特赦三星李在鎔。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子副會長李在鎔因「閨蜜門」，今年1月遭首爾高院判處2年半徒刑，當庭羈押送往首爾看守所，不過隨著全球半導體供應市場競爭激烈，國內紛紛傳出呼籲政府特赦李在鎔的聲浪。分析指出，李在鎔最快可於光復節前獲得特赦。對此，總統文在寅的立場開始產生微妙變化，「能充分理解企業界的苦衷。」

根據《韓聯社》報導，文在寅昨（2）日與三星、SK集團、現代汽車、LG等南韓國內4大財閥領導高層進行午餐懇談會。三星電子副會長金奇南表示，由於半導體等規模巨大的投資案須由企業總裁（李在鎔）做出裁決，順應近期國內外情勢，應予以特赦。文在寅表示，「我能充分理解（企業的）苦衷，而且也有相當多的國民深感認同。」

報導指出，先前文在寅對於是否該特赦李在鎔，似乎一再表現出堅決且不退讓的態度，且表示需要國內民眾形成相當共識，4月時有5大經濟團體向其提出特赦建議時，青瓦台關係人士代為出面劃清界線，「關於建議特赦一事，直到目前為止並未進行任何討論，現在也沒有任何討論計畫。」

而文在寅於5月10日就職4周年特別演說時則親口表示，「我不認為，（是否特赦李在鎔）是總統能夠隨心所欲做出決定的案件，我將會多方聽取民眾的意見後，再做出判斷。」

▲▼文在寅與三星電子副會長金奇南擊拳問候。（圖／達志影像／newscom）

▲文在寅與三星電子副會長金奇南擊拳問候。（圖／達志影像／newscom）

青瓦台政策室長於5月25日接受CBS廣播電台《金賢貞的新聞秀》時透露，在美韓元首峰會前後，確實曾聽到許多關於特赦李在鎔的建議，「不僅得考量到經濟上的層面，還必須顧及到全民的情緒與共識。」

報導分析，若文在寅對於特赦李在鎔一事將態度放軟，則李在鎔可望最快於今年光復節（8月15日）前有獲得特赦的機會。南韓EMVRAIN PUBLIC、KSTAT、Korea Research、韓國Research等4間民調機構於5月10至12日針對全國1003名成人進行調查，結果有64%的民眾對特特李在鎔持正面態度。

不過，青瓦台核心關係高層人士也警告，文在寅只是表現出聽取廣大民眾意見的態度，千萬別放大解讀該段談話。

►三星李在鎔獄中哭哭！青瓦台不打算「特赦」...半導體換疫苗夢碎

專櫃潤色唇膏霸主！小資也能入手DIOR、愛馬仕

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
救命金要來了！　紓困「10機關+20縣市」懶人包一次看
快訊／五堅情有團員「接觸陳零九」　經紀人證實：是黃偉晉
快訊／捷運警察爆確診　緊急匡列50人
快訊／陳零九確診新冠肺炎　女友首發聲
颱風暴風圈蓋南台灣　氣象局曝發「陸上警報」最快時間點
柯文哲曝控制台灣疫情「只剩2方法」！
LIVE／彩雲颱風恐發陸警！　氣象局最新說明
快訊／停課是否再延長？　教育部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

佛洛伊德案主嫌刑期爆爭議　檢方「震驚良心」求判30年

他「懷疑頭頂綠綠的」裝針孔偷拍！　秒見女友帶小王進房熱吻心碎

陳年尿垢發黑臭炸！　她拍片揭「刷馬桶致命死角」全網崩潰乾嘔

三星李在鎔可望今年8月獲特赦？文在寅態度產生「微妙變化」

沖繩疫情失控　有重症風險也只能在家等！他居家療養10天肺一片白

高燒急送ICU「被打鎮靜劑」⋯少女躺病床遭值班醫護性侵！

美遭爆「靠丹麥」控制歐洲　梅克爾與多國元首被竊聽：無法接受

鯨魚屍體發現127公斤龍涎香　漁夫爽賺4149萬元天價：像活在夢中

東奧淪為「變種病毒的祭典」！離開幕剩50天...東京議會湧反對聲浪

疫苗預約專線塞爆排不到　日人飆罵30分鐘「死了也沒差嗎」

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

美國人「學中文」領悟出精髓！你好N遍、電話掛不斷網友有共鳴

佛洛伊德案主嫌刑期爆爭議　檢方「震驚良心」求判30年

他「懷疑頭頂綠綠的」裝針孔偷拍！　秒見女友帶小王進房熱吻心碎

陳年尿垢發黑臭炸！　她拍片揭「刷馬桶致命死角」全網崩潰乾嘔

三星李在鎔可望今年8月獲特赦？文在寅態度產生「微妙變化」

沖繩疫情失控　有重症風險也只能在家等！他居家療養10天肺一片白

高燒急送ICU「被打鎮靜劑」⋯少女躺病床遭值班醫護性侵！

美遭爆「靠丹麥」控制歐洲　梅克爾與多國元首被竊聽：無法接受

鯨魚屍體發現127公斤龍涎香　漁夫爽賺4149萬元天價：像活在夢中

東奧淪為「變種病毒的祭典」！離開幕剩50天...東京議會湧反對聲浪

疫苗預約專線塞爆排不到　日人飆罵30分鐘「死了也沒差嗎」

石虎寶寶宜蘭現蹤？他驚見「超派幼獸」　原來是二級保育動物！

快訊／渣打銀1內勤員工染疫　金融業逾60人染疫

全台首座科學園區篩檢站今啟用　每日篩檢量能80至100件

救命金4日發！紓困4.0「10機關+20縣市」懶人包　所有補助一次看

竹南京元電移工宿舍爆45確診　竹科啟動「擴大篩檢移工」

HomePod停產傳將「走入歷史」　美國多數實體店已全數售罄

李光洙告別11年《RM》　劉在錫表情不對勁⋯網淚：他看起來快哭了

基隆洗腎、養護中心出現確診　市府：2日內完成感染風險管控

快訊／高雄旗津1人確診　外籍船員隔離9天染疫！造船廠公告揭足跡

快訊／五堅情有團員「接觸陳零九」　經紀人證實：是黃偉晉

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

人為外洩病毒理論若成真重創全球！比車諾比核災強10倍

美8千萬劑疫苗將釋出　國務卿：最快3日宣布

日疫苗援台內幕曝光！中國擋不住

日本擬提供台灣疫苗 日媒籲儘速多供應以報恩

看家中監視器怕爆！櫥櫃竟住陌生女人

日本不怕惹怒中國！親中議員支持捐台疫苗

5倍濃度疫苗原液注射進體內　日本發生接種失誤

夫妻6個月睡壞3張床　換姿勢就塌了

沒興趣買中國疫苗！瓜地馬拉支持友邦台灣

登機睡死！她醒來驚覺飛到2300公里外

直擊「大規模打完疫苗」美國現況！一堆人無罩

疫苗助台是迫切需求！日外相：本月實施捐贈計畫

大邱購疫苗內幕曝！韓中央：市長恐遭詐欺

更多熱門

相關新聞

沖繩疫情失控　有「重症風險」也只能居家隔離！

沖繩疫情失控　有「重症風險」也只能居家隔離！

日本新冠疫情持續蔓延，其中感染率最高的沖繩地區，因急速增加的確診者，造成醫療資源陷入緊繃。儘管醫療機關已經增設病床，但仍然趕不上疫情擴散的速度，導致即使是有重症化風險的病患也等不到病床，只能居家隔離療養。根據日媒報導，有一名60多歲男性被安排在家療養，怎知過了10天病情急速惡化，雖然緊急被送往醫院，但是肺部X光已經出現嚴重白色陰影。

東奧剩50天！議員批：硬辦只會淪「變種病毒的祭典」

東奧剩50天！議員批：硬辦只會淪「變種病毒的祭典」

疫苗預約專線塞爆排不到　日人飆罵

疫苗預約專線塞爆排不到　日人飆罵

韓「突破性感染」共9人！施打2劑輝瑞疫苗

韓「突破性感染」共9人！施打2劑輝瑞疫苗

美軍直升機故障　迫降沖繩離島

美軍直升機故障　迫降沖繩離島

關鍵字：

日韓要聞南韓三星電子李在鎔文在寅半導體晶片特赦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳零九確診新冠肺炎！　

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面