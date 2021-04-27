三星李在鎔獄中哭哭！青瓦台不打算「特赦」...半導體換疫苗夢碎

▲南韓青瓦台表示，目前並沒有計畫要特赦李在鎔。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子副會長李在鎔今年1月因「閨蜜門」遭首爾高等法院判處2年半徒刑，被當庭羈押並送往首爾看守所。不過，由於近期全球晶片大缺貨，三星先前就有計畫在美國投資興建半導體廠，財界向南韓政府呼籲，應以特赦李在鎔為條件，爭取與美國談判換取同樣處於缺貨中的新冠疫苗。

對此，南韓青瓦台今（27）日下午透過發言人鄭重表態，政府目前為止並未檢討過是否特赦李在鎔，也沒有相關的檢討計畫。

根據韓媒《News1》報導，青瓦台新任發言人朴炅美（박경미）於27日下午在青瓦台春秋館召開記者會，針對韓國經營者總協會、大韓商工會議所、中小企業中央會、韓國貿易協會、韓國中堅企業聯合會等5大經濟團體所提的建議做出回應。

據悉，前述5大經濟團體於27日向青瓦台遞出請願書，呼籲政府應儘早特赦李在鎔，「企業的本分在於投資與創造工作機會，並對國家經濟做出貢獻，在此我懇切向政府呼籲，為了求取儘快恢復國家經濟、堅守我國（南韓）半導體產業，並獻身國家與國民，應釋放李在鎔，謀求走向和解與包容。」

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