美軍直升機故障沖繩離島　迫降農田距民宅僅120公尺！

▲沖繩普天間美軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國一架「UH-1」軍用直升機2日晚間突然迫降沖繩縣小島的農田上，當下機上5人與附近居民皆未受傷，但降落地點離附近住宅僅120公尺，引發沖繩島上民眾恐慌與抗議。

據《日本放送協會》報導，當地民眾晚間11時向警方報告，目睹疑一架美軍直升機降落在津堅島農田裡。

美軍立刻聲明表示，事故直升機當下執行常規訓練，飛行人員在發現發動機故障後，馬上進行「預防性著路」，而機上5名機組人員均屬美國海軍陸戰隊駐日「普天間美軍基地」（US Marine Corps Air Station Futenma）。

日本防衛大臣岸信夫3日強調，要求美國對駐日軍事資產進行全面維護與安全控管，日本當局已成立特勤小組，前往事故地點調查。沖繩縣當局表示，類似輕微失誤可危及當地居民生命與財產損失，將會積極調查相關責任。

沖繩居明對基地意外、犯罪等風險抱持極大擔憂，當地68歲居民表示，美軍直升機時常在島嶼附近飛行，但從未想到會突然降落，「我現在很擔心，希望演習和基地數量能減少。」