立榮旅客PCR陽性仍搭機！指揮中心「還原情況」：航空公司將受處分

▲指揮中心副指揮官陳宗彥 。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

立榮航空5月31日載運到一名陳姓旅客，該名旅客搭乘松山-廈門航班，入境廈門後，於當地機場核酸檢測為陽性，經查發現他搭機前3日內之PCR檢測報告為陽性，卻違規登機，立榮將配合主管單位調查與咎責。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥回應，當時是因為時間差的關係，導致確診者前往機場，但讓確診者登機，航空公司會受到處分。

陳宗彥說明，該位確診者第一次在萬華專案檢測為陰性，研判後來因為要出國，再去做一次自費採檢，剛好同天上午被判定為陽性確診者，因時間差的關係前往機場。

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陳宗彥指出，航空公司櫃台僅檢視他的健康聲明，因為確診者在健康聲明是勾選無症狀，航空公司確實對外說明，他們在機場櫃檯端沒有完整檢視相關的資料，這在各國航空管理部分，目的地國會要求登機前檢附的證件，沒有檢視完成，讓確診者登機，航空公司會受到處分。

立榮航空表示，該名陳姓旅客搭機前3日內之PCR檢測報告為陽性，但卻未遵守防疫規範，也不知為何可以離開隔離處所，同時在機場也沒有據實填寫旅客健康聲明書，由於因防疫所需，旅客登機資料繁瑣，以致於地勤人員於確認旅客登機資料過程中未能詳實檢查該檢測報告。

立榮航空指出，陳姓旅客之行徑已危害到立榮/長榮航空員工及搭機旅客之安全，公司將會配合相關主管機關之調查及究責，並持續加強機場第一線員工相關作業宣導及教育，避免類似事件再發生。

▲立榮航空載到確診者。（圖／記者林敬旻攝）